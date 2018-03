Salute | i bimbi con la carie vanno peggio a scuola

Salute - pediatri : prevenzione dei problemi urologici fin da bimbi : “Quando si parla di Salute sessuale, di visite urologiche, di disfunzioni, il pensiero va subito alla terza età. Si pensa ai pensionati alle prese con problemi di prostata o con le coliche renali. Nessuno, o forse pochissimi, riescono a capire che il cammino per la prevenzione inizia fin da bambini“: lo ha dichiarato Giuseppe Mele, presidente dell’Osservatorio Paidoss e della Società italiana medici pediatri (Simpe) alla ...

Asma nei bimbi : aumentare gli steroidi peggiora la loro Salute : aumentare le dosi di steroidi nei bambini e ragazzini colpiti dagli attacchi d’Asma non solo non aiuta a controllare la malattia, ma può persino rallentarne la crescita fisica. Lo sostengono due studi presentati ad un convegno sulle allergie in Usa, e pubblicati sul ‘New England journal of medicine’, sono stati condotti da Daniel Jackson dell’Università del Wisconsin. Obiettivo della ricerca è stato quello studiare se ...

Salute : ogni anno 2000 bimbi nascono sordi - i consigli degli esperti : ogni anno in Italia nascono circa 2mila bambini con gravi problemi all’udito che rischiano di essere molto penalizzati se questi disturbi non vengono individuati subito e trattati in modo corretto. La sordità è una patologia circondata ancora da troppa disinformazione: oggi, infatti, esistono diagnosi e terapie affinché anche il bambino affetto da sordità congenita possa condurre una vita normale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, ...

Salute : ogni anno muoiono 6.3 milioni di bimbi - il 44% ha meno di 28 giorni : Secondo i dati diffusi da Sin (Società italiana di neonatologia), ogni anno nel mondo muoiono 6,3 milioni di bambini con meno di 5 anni: il 44% di essi, oltre 2,7 milioni, muore nel periodo neonatale, nei primi 28 giorni di vita. Il 23 e 24 febbraio prossimi la Sin organizza al centro congressi della Federazione trentina delle cooperative di via Segantini a Trento un convegno sul tema: un’occasione non solo per porre la massima attenzione ...

Salute : vaccinazioni in aumento - ma incognita per 40mila bimbi : “Stanno aumentando i bimbi vaccinati in vista della scadenza del 10 marzo, quando bisognera’ presentare a scuola la certificazione che attesta l’avvenuta immunizzazione, ma resta l’incognita per 40mila piccoli: e’ la quota stimata di quelli che potrebbero risultare non vaccinati, per scelta dei genitori o anche per motivi legati alla Salute.” Lo afferma all’ANSA Carlo Signorelli, past president ...