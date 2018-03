Salt entra nella telefonia fissa

Inter - elongazione muscolare per Miranda : Salta due partite - rientra per il derby : Un successo finalmente ritrovato, per l'Inter, ma pagato a caro prezzo. Infatti, al termine della gara col Bologna, i nerazzurri hanno preso atto dei diversi problemi fisici occorsi ai giocatori, tra ...

Liverpool preso d’asSalto per Sturridge : non solo l’Inter sul centravanti : Il Liverpool avrebbe respinto l’offerta del Siviglia per prendere in prestito Daniel Sturridge per il resto della stagione. Secondo il “Daily Mail”, infatti, il nazionale inglese potrebbe essere autorizzato a lasciare Anfield in questa finestra di mercato solo se il Liverpool ricevera’ un’adeguata offerta. Il Siviglia, che era interessato a Sturridge gia’ dalla scorsa estate, ha proposto di prenderlo per il ...

Croce eSalta Simone Verdi : “Sa calciare con estrema facilità con entrambi i piedi” : Daniele Croce, ex pupillo di Maurizio Sarri ai tempi di Sorrento ed Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esaltando le caratteristiche del suo ex compagno di squadra, Simone Verdi: “Nell’immediato Verdi può essere più pronto di Deulofeu per entrare nei meccanismi di Sarri. Ha sempre avuto potenzialità infinite, non riusciva ad esprimerle: ora […] L'articolo Croce esalta Simone Verdi: “Sa calciare ...