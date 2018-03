Rugby | il ranking mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 | l’Italia resta

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia in crescita - le azzurre sono settime! : Da quando è stato introdotto il ranking mondiale di Rugby anche al femminile, due anni or sono, mai l’Italia si era arrampicata così in alto: le azzurre, dopo la vittoria esterna in Galles, salgono dalla nona alla settima posizione, scavalcando, in un colpo solo, proprio Galles ed Irlanda, con quest’ultima che paga pesantemente la sconfitta interna contro la Scozia, anch’essa salita lì dove mai si era issata prima, in 11a ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia 14ma - preceduta anche dalla Georgia : Il successo aritmetico nel Sei Nazioni di Rugby porta all’Irlanda in dote anche un altro regalo: i Verdi grazie al successo con oltre 15 punti di margine sulla Scozia, unito alla sconfitta dell’Inghilterra in Francia, hanno guadagnato 2.52 punti sugli inglesi, scavalcandoli al secondo posto per soli 35 centesimi di punto. Ora davanti agli irlandesi ci sono soltanto gli All Blacks. La Scozia, per un solo centesimo di punto si vede ...

Rugby - i ranking mondiali aggiornati : la Nuova Zelanda precede l’Inghilterra in entrambe le graduatorie : Il Sei Nazioni di Rugby non fa variare più di tanto i ranking mondiali, segno che quanto sta accadendo nel torneo della palla ovale rispecchia il reale valore delle squadre impegnate. La Nuova Zelanda è in testa in entrambe le classifiche in maniera importante, sempre davanti all’Inghilterra, poi le classifiche si diversificano. Si attesta in terza piazza, tra gli uomini, l’Irlanda, che si candida a vincere il torneo. ...