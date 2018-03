Rubano auto con bimba di 2 anni all’interno e finiscono in un fiume : Kiara muore annegata : La piccola è stata rinvenuta ormai senza vita nella Mini Cooper del padre, finita nel fiume Teifi a Cardigan. Kiara Moore avrebbe compiuto 3 anni tra una settimana esatta. Ora la polizia gallese è sulle tracce dei ladri.Continua a leggere

FOLIGNO - ROOM Rubano UN'AUTO MA SONO ARRESTATI : FOLIGNO Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spello hanno arrestato, nella flagranza dei reati di tentata rapina in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ...

Biella : Rubano il borsello dall'auto e prelevano 3mila euro con la carta di credito : Brutta sorpresa per una donna biellese che nella giornata di ieri, 28 febbraio, ha sporto denuncia ai Carabinieri per un furto subito circa un mese fa. La donna aveva parcheggiato l'auto in via ...

Rubano auto a Castelvetrano. Vengono arrestati a Mazara dopo un lungo inseguimento : Sono stati arrestati dopo un lungo inseguimento tra Castelvetrano e Mazara. Due giovani sabato notte hanno rbato una Fiat Punto parcheggiata in via Pietro Luna a Castelvetrano. Rintracciati dai ...

Marina di Carrara - Rubano auto ma vengono fermati poco dopo dai Carabinieri : Marina di Carrara - Avevano da poco rubato un'auto ma sono stati quasi subito individuati e fermati da una pattuglia radiomobile dei Carabinieri di Carrara. E' successo lungo il viale XX Settembre, ...

Ladri Rubano la rampa dell'auto - bimba disabile non può andare all'asilo : Ignoti hanno rubato la rampa pieghevole in alluminio utilizzata da una bimba affetta da atrofia muscolare spinale per salire in macchina. E' successo a Flero, nel bresciano. La piccola Sofia ha...

Gli Rubano l'auto da casa. Ma denunciano lui (per il cane) : Curnuto e mazziato, come si dice in questi casi. Perché oltre a ritrovarsi senza auto, rubata da chissà chi nel cuore della notte, Alessandro Mangherini, giovane italiano residente nel Ferrarese, si è ritrovato pure con una denuncia per "colpa" del cane.Succede tutto intorno alle 3.30 e le 4 di ieri mattina. Il cancello della sua abitazione è stato aperto senza difficoltà da alcuni ladri che poi si sono introdotti in casa ed ...

Pomezia : bucano pneumatici auto e deRubano conducente. Due arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Torvaianica, al termine delle dovute indagini ispettive, hanno ammanettato due ragazzi di 28 e 29 anni che sono... L'articolo Pomezia: bucano pneumatici auto e derubano conducente. Due arresti su Roma Daily News.