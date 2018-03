Royal Wedding | Meghan e Harry svelano la torta di nozze

Royal Wedding : il principe Harry rinuncia all’accordo prematrimoniale con Meghan Markle : L’amore non ha bisogno di contratti: così la penserebbe il principe Harry! Secondo il Daily Mail infatti, il 33enne di sangue blu non vuole firmare accordi prematrimoniali con la futura sposa Meghan Markle. “Non è mai passato per la mente di Harry di firmare un accordo prematrimoniale – ha detto una fonte al giornale inglese – è convinto che questo matrimonio durerà e quindi non serve firmare nulla“. Sempre ...

Glossario da Royal wedding : Il 27 novembre 2017 il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato al mondo il loro fidanzamento ufficiale. Da allora è apparso subito chiaro che il 2018 avrebbe avuto (almeno) un grande evento da ricordare: il royal wedding tra il quinto in linea di successione al trono britannico e l’ex attrice americana. L’appuntamento è per il 19 maggio 2018 e man mano che il big day si avvicina, aumentano indiscrezioni, dettagli e gossip. ...

Royal Wedding - arriva il consenso ufficiale della Regina Elisabetta - : In una lettera inviata al Consiglio privato di Sua Maestà, la sovrana ha espresso la sua personale approvazione al matrimonio tra Meghan Markle e Harry, "il suo amato nipote"

“Ecco l’abito di Meghan!”. Royal Wedding - il vestito da sposa finisce sul web : la soffiata sull’outfit di miss Markle manda il tilt la casa reale e le foto volano sul web : Doveva essere tutto top secret fino al giorno delle nozze, eppure qualcosa è andato storto. Mancano ancora quattro mesi alle nozze dell’anno, quelle tra il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, e il sito americano TMZ ha pubblicato i bozzetti dell’abito che la futura principessa indosserà. La richiesta degli schizzi era arrivata proprio da Buckingham Palace. La famiglia reale infatti aveva contattato direttamente ...

Addio a Jasper in The Royals 4? La nuova stagione riparte dall’Italia - dal Royal Wedding e dall’attentato al Re : Il dubbio sulla sorte di Jasper in the Royals 4 rappresenta il grande colpo di scena della première in onda su E! e in Italia su TimVision tra domenica 11 e lunedì 12 marzo. La nuova stagione della serie tv dedicata alla fittizia famiglia di reali inglesi creata da Mark Schwahn (ora licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie da parte di attrici e collaboratrici) è partita all'insegna del dramma ma non solo, in un episodio dal ...

“Non sarà bianco ma così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal Royal Wedding e dopo mesi di congetture - la bomba arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...

“Meghan Markle?”. Cheryl Cole - la ex fiamma di Harry - ha qualcosa da dire. A sorpresa - dopo anni e a pochissimo dal Royal Wedding - la popstar rompe il silenzio. Tenete a mente che per un po’ si è pensato che il principe portasse proprio lei all’altare… : Harry e Meghan, il matrimonio attesissimo è sempre più vicino. Ci siamo quasi al 19 maggio e, senza fare troppi calcoli o guardare il calendario, lo si capisce dalla quantità di indiscrezioni che ogni giorno arrivano dal Regno Unito. È normale: in vista del grande giorno, la curiosità sui dettagli dell’evento aumenta e i rumor si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice ...

Niente Royal Wedding per le Spice Girls. E la reunion forse salta : Le Spice Girls hanno fatto impazzire l'intero Pianeta con l'annuncio della loro reunion, tanto che si è anche ipotizzato un possibile coinvolgimento all'imminete Royal Wedding. Eppure, pare che per i fan vi sia poco da festeggiare.Come riporta E! Online, Mel C ha smentito una partecipazione del gruppo al matrimonio tra Meghan Markle e il Principe Harry, che si terrà nella seconda metà di maggio. L'indiscrezione era giunta ...

“Per rispetto”. Meghan Markle - la decisione inaspettata prima delle nozze. A pochissimo dal Royal Wedding - la notizia sulla futura principessa corre velocissima : “I suoi genitori stanno per arrivare” : Nozze vicinissime per Meghan Markle ormai: manca poco al prossimo 19 maggio, il giorno del matrimonio con il principe Harry. Le indiscrezioni fioccano da settimane. Da mesi, se si considera che il fidanzamento è diventato ufficiale a novembre. Le ultime? Riguardano gli invitati. E non è un rumor ma una certezza, perché l’annuncio arriva direttamente da Kensington Palace: saranno ben 2640 le persone che potranno assistere, nel ...

Harry e Meghan invitano più di 2.500 persone al Royal Wedding - : Festeggiamenti in grande stile per la nuova coppia reale, che pronuncerà il suo sì il prossimo 19 maggio. Tra gli invitati potrebbero esserci anche Serena Williams e l'attore Patrick J. Adams oltre a ...

“Una cifra pazzesca”. È ufficiale : Harry e Meghan hanno deciso così. L’annuncio di Kensington Palace conferma l’indiscrezione. L’avevano detto gli sposi che sarebbe stato un Royal Wedding “speciale”… : Harry e Meghan, il royal wedding è sempre più vicino. La curiosità è quindi morbosa e le indiscrezioni all’ordine del giorno. C’è grande attesa, ovviamente, per l’evento dell’anno e, pettegolezzo freschissimo, iniziano a spuntare i primi nomi di coloro che in questi giorni hanno ricevuto o starebbero per ricevere il tanto ambito invito. La lista, figuratevi, è lunghissima e, oltre a vari reali sparsi per il mondo, ...

Le Spice Girls al Royal Wedding - ospiti e (forse) performer : Un matrimonio reale, inglese. I cappellini, gli ospiti impomatati. Le Spice Girls. A dare notizia di come le cinque ragazze, tornate alla formazione originale, abbiano ricevuto dal principe Harry l’invito al royal wedding è stata Mel B. La Scary Spice, ospite in America del talk show The Real, s’è lasciata andare ad una chiacchiera di troppo, raccontando come le partecipazioni siano arrivate in una scatola, spedite direttamente da Harry ...

“Ecco la lista dei vip invitati”. Royal Wedding - sarà un vero “spettacolo”. Al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà una parata di volti noti. Tanti i nomi illustri - qualcuno invece “rosica” per il mancato invito… : Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. invece se sei il principe d’Inghilterra la questione si “complica”, il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle ...

Al matrimonio di Harry ci saranno (anche) le Spice Girls. Ecco la lista degli invitati al Royal wedding : Anche gli scettici dovranno ricredersi: le nozze del principe Harry con Miss Meghan Markle saranno l’evento dell’anno. Man mano che la (presunta) lista degli ospiti diventa pubblica, aumentano i motivi per desiderare di esserci. E da oggi ce n’è uno in più: le Spice Girls ci saranno. A rivelare il prezioso dettaglio è stata Mel B, ospite di uno show televisivo americano: le cinque ragazze (lei, Mel C, Victoria, Emma e Geri), ...