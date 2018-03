Blastingnews

: Rosato (PD) apre a referendum iscritti su governo - #Rosato #referendum #iscritti #governo - zazoomblog : Rosato (PD) apre a referendum iscritti su governo - #Rosato #referendum #iscritti #governo - voceditalia : Pd al bivio, Rosato apre a referendum su alleanze -

(Di martedì 20 marzo 2018) L'ideatore dell'attuale legge elettorale Rosatellum concorda con la maggior parte dei suoi colleghi di partito nel non voler appoggiare undel Movimento 5 Stelle, maall'ipotesi di unfra glidel Partito Democratico. Durante la trasmissione radio Un giorno da Pecora il capogruppo uscente dei dem alla Camera dei Deputati Ettore #ha dichiarato: Non sono d'accordo a fare uncon i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli, anche sulla possibilita' eventuale di fare un. La difficile formazione del prossimoDalle urne non è uscito nessun chiaro vincitore, infatti la coalizione di centrodestra si è fermata al 37%, mentre il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 32,7% e il centrosinistra guidato dal Partito Democratico il 22,8%. Per formare una maggioranza parlamentare ...