Roma | tassa da 3 | 5 euro per ogni ospite di Arbnb e affitti brevi Ma controllare

ilfattoquotidiano

: Maledizione a questa giunta Raggi. Ma come si permette??????????? - NicolaMorra63 : Maledizione a questa giunta Raggi. Ma come si permette??????????? - BarillariM5S : Il M5S governa Roma...e abbassa la tassa sui rifiuti! - Adnkronos : Roma, diminuisce tassa su rifiuti -

(Di martedì 20 marzo 2018)dichiara guerra ai cosiddetti “”, meglio conosciuti come “airbnb”. La Giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento che impone unagiornaliera di 3,50(per massimo 10 giorni consecutivi) adnon residente ospitato a pagamento in stanze o appartamenti privati. Vale ovviamente per tutti, sia per chi affitta tramite annunci sia – soprattutto – per chi lo fa attraverso piattaforme online come appunto i colossi del web Airbnb e Booking.com. Il provvedimento era nell’aria, ed era molto atteso dalle associazioni di categoria degli albergatori, Federalberghi in primis, votato a “sanare le condizioni di concorrenza sleale”. Nella Capitale, infatti, le strutture ricettive sono costrette a imporre ai clienti un surplus sulla tariffa giornaliera che va dai 3 ai 7al giorno a persona a seconda della classe (le stelle). “Si tratta di un vuoto normativo che ...