Roma | Schick | ' Sento la pressione | ma voglio restare e dimostrare il mio valore'

Roma - Schick : "Sento la pressione - ma non voglio andare via" : "Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via". Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla per la prima volta, dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in ...

Roma - Schick : 'Le cose vanno male - ma ne uscirò' : 'Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via'. Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in giallorosso e, pur ...

Calciomercato - Gandini : «La Roma punta su Schick» : Così Umberto Gandini , l'amministratotre delegato del club giallorosso, ai microfoni di Radio anch'io sport: 'Arriva da un'estate complessa, con problemi fisici e una preparazione non svolta con la ...

Roma - Gandini : "Schick? Stagione difficile. Messi è un extraterrestre" : "Non è una Stagione semplice per Schick, ma noi puntiamo su di lui per il presente e per il futuro". A Radio Anch'io Lo sport l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini prova a dare fiducia all'attaccante ceco, protagonista di una Stagione con tante ombre e pochissime luci: "Non è una Stagione semplice perché ...

Roma - Di Francesco ritrova il sostegno dei senatori. Ora manca solo Schick : Eusebio Di Francesco, 48 anni, allenatore della Roma. Ansa La sintesi la fa Diego Perotti, al Clarìn: "Di Francesco è un allenatore importante, uno di quelli che mi ha cambiato la carriera". A uno ...

Roma-Shakhtar - Dzeko torna al centro dell'attacco. Panchina per Schick - Defrel out : Edin Dzeko tornerà alla guida dell'attacco della Roma dopo il turno di riposo forzato scontato contro il Torino. A Trigoria, Eusebio Di Francesco sta preparando con meticolosità la grande sfida con lo ...

Roma - Schick il bluff che non c'è : Schick non è una pippa. Meglio chiarirlo subito, anche se tutto sembra far ritenere il contrario. Tipo, zero gol in campionato e prestazioni costantemente balbettanti. Patrik non è un bluff perché ...

Pagelle/ Roma-Torino (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (Serie A) : Pagelle Roma-Torino (3-0): Fantacalcio, i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (Serie A 28^ giornata). Andiamo a scoprire le votazioni delle gara di ieri sera(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Bravi nella ripresa ma brutto primo tempo. Schick? Lo aspettiamo' : Roma - Di Francesco promuove la Roma della ripresa ma boccia quella del primo tempo: 'Bravo il Torino a chiudersi, ma il nostro primo tempo è da cancellare per una serie di motivi. Ottima invece la ...

Roma - Schick non si sblocca : questione di ruolo - di rapporti e di ambiente : Schick, quindi? Che succede, ancora non siamo al top? Normale, con tutto quello che ha passato. E prima il cuore, poi i muscoli, le fragilità sono finite nella testa. Patrik non si sblocca. E' un ...

Monchi : 'Nessuna clausola nel contratto di Alisson : resterà alla Roma. Schick? Non è una gara decisiva - ma...' : Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato del futuro di Alisson e non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. gara decisiva per Schick? Non è decisiva ma è una gara ...

Roma-Torino 0-0 La Diretta De Rossi in campo - davanti El Shaarawy con Under e Schick : Torna in campo la Serie A dopo i rinvii delle partite domenicali della scorsa settimana a seguito dell'immane tragedia che ha colpito il mondo del calcio, con la morte del povero Davide Astori....

Roma - Schick : 'Ora sto molto meglio - farò di tutto per segnare' : 'Devo ancora dimostrare molto, ma adesso mi sento molto meglio'. Così Patrik Schick a Premium Sport prima di Roma-Torino: 'Mi sono allenato bene senza fastidi e stasera farò di tutto per segnare. Responsabilità? Sì, abbiamo vinto contro il Napoli, vittoria importante e ora siamo un po' più ...

Roma-Torino : Di Francesco si affida a Schick e cerca conferme : Roma – Contro il Toro per sfatare il tabù Olimpico Roma – La giornata numero 28 della serie A si aprirà eccezionalmente nella serata di... L'articolo Roma-Torino: Di Francesco si affida a Schick e cerca conferme proviene da Roma Daily News.