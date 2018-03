Roma | maltempo | la piena minacciosa del Tevere | l' auto rimasta sulla banchina è sommersa

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Maltempo Roma - il Codacons : “Con la pioggia nuova ondata di incidenti in città” : “nuova ondata di forature di gomme, rotture di pneumatici e incidenti vari in città a causa delle buche stradali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, che, si legge, “sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini e offrendo assistenza ad automobilisti e motociclisti per ottenere assistenza e risarcimenti”. “Il Maltempo che nelle ultime 48 ore ha interessato la capitale ha prodotto ulteriori danni all’asfalto ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Maltempo - esonda un fosso : chiusa la strada nella periferia di Roma : chiusa una strada alla periferia di Roma dopo l’esondazione di un fosso a causa della pioggia forte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale via Laerte, in zona Torre Maura, è chiusa nel tratto via delle Amazzoni e via Esperide perché completamente allagata a causa dell’acqua che e’ straripata dal fosso che costeggia la strada. Chiuso anche un tratto di via Malafede per un dissesto del manto stradale. L'articolo ...

Ghera-De Priamo: Il 'Piano Marshall' e' un'altra grande bufala targata 5 Stelle Roma – Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo hanno rilascato in una nota alcune dichiarazioni....

Maltempo Emilia-Romagna : chiusi due ponti a Modena - attivato il monitoraggio dei fiumi : Dopo le intense piogge della giornata di domenica 18 marzo, abbondanti anche in montagna, e le precipitazioni nevose che stanno continuando, il livello dei fiumi si è progressivamente alzato nel bacino del Secchia. Intorno alle 9 di lunedì 19 marzo sono stati pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. I tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e i volontari della Protezione civile hanno attivato il ...

Maltempo. Regione, Allerta meteo da mezzanotte e per 18 ore. Criticità idrogeologica per temporali codice giallo su tutte zone. "Il Centro Funzionale Regionale ha emesso...

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : fiumi osservati speciali [VIDEO] : Ondata di Maltempo in Emilia–Romagna: nevica soprattutto in collina e sui rilievi dell’Appenino, come anche anche in alcune zone della pianura centrale nel settore emiliano come a Bologna e Modena. E’ in vigore fino alla mezzanotte l’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica emessa dalla protezione civile regionale. osservati speciali i fiumi, a causa dello scioglimento del manto nevoso e delle forti precipitazioni ...

Maltempo in Puglia ed Emilia-Romagna : pubblicati provvedimenti urgenti : Pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio che ha lo scopo di favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità generata dall’emergenza neve del 5-11 gennaio 2017. Inoltre è stata pubblicata l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri che prevede i primi interventi ...

Maltempo Roma : strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...

Maltempo - gelo e neve anche a Roma con il Burian 2? I meteorologi smentiscono : "Una bufala" : gelo, ghiaccio e “ipotesi” neve anche a Roma in arrivo a giorni: tutto smentito dagli esperti di Meteo.it

Allerta maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...