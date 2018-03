Roma | il fratello della prof uccisa al Babuino | ' Ammazzata per un sms travisato'

Roma - Marra rinviato a giudizio per la nomina del fratello : L'ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra e' stato rinviato a giudizio dal gup Raffaella De Pasquale per abuso d'ufficio in relazione alla nomina (poi congelata dalla sindaca Virginia Raggi) del fratello Renato alla Direzione Turismo Segui su affaritaliani.it