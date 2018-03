Roma | Grillo diserta il processo a Favia | l' ex m5s ' accusatore'

No - tu no : Olimpiadi a Torino - schiaffo di Grillo alla Raggi e Roma : Ora, però, le parole di Grillo hanno riaperto la partita, per quanto il mondo pentastellato sotto la mole non sia coeso di fronte all'ipotesi. Il consigliere comunale Marco Chessa apre: 'Ritengo che ...

Beppe Grillo oltre il ridicolo : no alle Olimpiadi a Roma - sì ai Giochi 2026 a Torino : Una giravolta degna di una medaglia d'oro. Beppe Grillo dice sì alle Olimpiadi a Torino e lascia il via libera alla sindaca grillina Chiara Appendino per presentare la manifestazione d'interesse per i ...

M5s - riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo : Giulia Grillo e Danilo Toninelli : Un lungo applauso nella salta dell’Hotel Parco dei Principi, quindi il saluto di Luigi Di Maio ai 333 neo-eletti con il Movimento 5 stelle. E’ iniziata alle 14.30 la prima riunione con i parlamentari grillini e come prima cosa ha annunciato i nuovi capigruppo: Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli al Senato. L'articolo M5s, riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo: Giulia Grillo e Danilo Toninelli ...

Lo stato generale del M5S si riunisce a Roma con Grillo : Gongola Beppe Grillo. E non potrebbe essere diversamente, visto che il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia. I giornalisti lo intercettano mentre si trova all'Hotel Parco dei Principi di Roma, mentre si reca in una zona riservata agli esponenti grillini. Gli chiedono se è contento ma lui risponde in quersto modo: "Sono anziano, devo capire ancora". "Beppe Grillo è contento, ci ha chiamato e ci ha fatto ...

Grillo spinge il M5S : 'E' il momento dell'ultima spallata'. Per Di Maio chiusura in piazza a Roma : 'Siamo a un passo dalla vittoria. Stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo dei Cinquestelle' dice il candidato premier pentastellato spingendo sulla squadra che ha presentato.

M5s - la chiusura della campagna a Roma. Sul palco Grillo - Casaleggio e Di Maio : L’evento di chiusura della campagna elettorale M5S è partito intorno alle 18.30 nella centralissima piazza del Popolo a Roma. Apre l’evento la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Subito dopo, Davide Casaleggio, quindi il candidato premier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio, che chiamerà sul palco, a scaldare la piazza, alcuni tra i volti più noti del Movimento, tra questi Alessandro Di Battista e Paola Taverna. La chiusura sarà ...

Grillo rimanda lo show : Cosa ci vengo a fare a Roma? : Beppe Grillo ha rinviato le due date del suo spettacolo "Insomnia" al teatro Flaiano, a Roma, a dopo le elezioni del 4 marzo. Lo show era previsto per il 23 e 24 febbraio e invece si terrà un mese più tardi, il 23 e 24 marzo."Che ci vengo a fare a Roma in quel periodo lì, mi assaltano, dovrei passare due giorni chiuso in albergo", ha spiegato il comico al suo staff. In queste settimane di campagna elettorale, ...

"Ma che ci vengo a fare a Roma". Beppe Grillo annulla le date dello show - si tiene lontanissimo dalla campagna elettorale (e da Di Maio) : Disimpegno pressoché totale. Nel fitto mistero che avvolge la presenza di Beppe Grillo in campagna elettorale, tra mini-video estemporanei e presenze sul palco ridotte all'osso, l'unico punto fermo erano le due date del suo spettacolo "Insomnia" al teatro Flaiano, a Roma. Saltate anche quelle. E rinviate di un mese, dal 23 e 24 febbraio alle medesime date, ma di marzo."Che ci vengo a fare a Roma in quel periodo lì, mi assaltano, ...

M5S - Grillo a Roma : 'Il caso rimborsi? Ci favorirà' : Intanto domani Luigi Di Maio, a quanto si apprende, si recherà al Ministero dell'economia alle 9 per chiedere un elenco più dettagliato dei versamenti devoluti dai 5 stelle al fondo per le Pmi.