Roma | Dzeko | ' Con il Barça non partiamo battuti'

Dzeko : 'La sfida col Barca? Roma senza pressione - daremo tutto' : Roma - 'Il Barcellona è favorito, ma ognuno di noi darà tutto se stesso nella speranza di ottenere il meglio' . Con queste parole, rilasciate nel ritiro della nazionale bosniaca e riportate dai croati ...

Roma-Shakhtar 1-0 - il gol di Dzeko fa impazzire Zampa - Audio e Video Video : Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, alla Roma bastava vincere 1-0 per approdare ai quarti di finale di #Champions League. La vittoria per 1-0 è arrivata e porta la firma di Edin Dzeko. Una gara sofferta e in bilico fino all'ultimo, ma la squadra di Di Francesco ha meritato l'accesso ai quarti di finale. Nel finale, gli ucraini hanno giocato con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Ordets, ma hanno comunque schiacciato i giallorossi ...

Champions - Dzeko trascina la Roma/ "Sono rimasto per serate come questa". E Pallotta lo ringrazia due volte... : Roma qualificata ai quarti, Champions League: l’ultima volta pescò il Manchester United. La squadra di Eusebio Di Francesco batte lo Shakhtar ed entra nelle prime 8 d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Roma - il gigante è diventato cattivo la squadra sulle spalle di Dzeko : Roma - Ha messo a tacere tutti ancora una volta, Edin Dzeko. Compresi quelli che lo accusavano di non realizzare mai gol decisivi. E ancora una volta l'ha fatto nella lingua che conosce meglio. Non il ...

La Roma continua a sognare grazie a Dzeko e alla difesa : La Roma continua a sognare grazie a Dzeko e alla difesa E’ stata una notte magica quella che ha vissuto la Roma contro lo Shakhtar. Anzi, una notte storica perché i tifosi giallorossi non assaporavano il dolce gusto dei quarti di finale della moderna Champions League da dieci anni. Solo due volte, nelle stagioni 2006-2007 […] L'articolo La Roma continua a sognare grazie a Dzeko e alla difesa proviene da NewsGo.

Roma - è Dzeko la medicina al 'mammatrone' : Sciarpetta e mammatrone. Tutto in automatico, quando gioca l'inaffidabile Roma. Specie se c'è di mezzo una partita da dentro o fuori, da tutto o niente, da gioia o dolore come quella contro lo ...

Dzeko si è ripreso la Roma : da 'ceduto' a decisivo. I numeri : All'inizio di questa stagione non l'avevamo mai visto così. Un nuovo modo di giocare, si diceva, più vicino alla porta con più presenza in area di rigore rispetto all'idea di Spalletti. Poi buio pesto.

Roma da sogno - Dzeko “rimasto per gare così” : “La standing ovation deve essere per tutta la squadra, non solo per me: ognuno ha dato il massimo e siamo meritatamente ai quarti. Se penso che a gennaio ho rischiato di partire? Non volevo andare via proprio per queste partite: tutta la stagione si gioca per partite come questa”. Edin Dzeko si gode la serata di gloria all’Olimpico: è stato suo il gol che riporta la Roma ai quarti di Champions dopo dieci anni. “Andare ...

Dzeko - il gol più prezioso La Roma tra le grandi : Roma C'era un confine , entrare tra le prime otto d'Europa, che la Roma americana non aveva mai superato. Il traguardo agognato è arrivato in una notte fatta di sofferenza, ma anche di orgoglio, a ...

Roma ai quarti di Champions - Dzeko : 'Qui per partite come queste' : Roma, 14 mar. , askanews, Un gol di Dzeko al 52 permette alla Roma di ribaltare il risultato dell'andata e di qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Il match, allo stadio Olimpico, ...

Dzeko gol - apoteosi Roma : Notte magica all'Olimpico. Una Roma tosta e cinica batte lo Shakhtar Donetsk 1-0 e si qualifica ai quarti di finale di Champions League . All'andata gli ucraini si erano imposti per 2-1. Non è stata ...