Roma | ag Alisson | ' Non abbiamo parlato col Liverpool Sul rinnovo'

ALISSON AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma - offerta choc da 60 milioni dei galacticos : il portiere vacilla : ALISSON al REAL MADRID? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Roma : super offerta per Alisson : Sirene spagnole per Alisson . Secondo il Corriere dello Sport , il Real Madrid è pronto a offrire 60 milioni di euro alla Roma e 5 milioni netti a stagione per 5 anni al portiere brasiliano. La contromossa del ds giallorosso Monchi: blindarlo con un nuovo ...

Roma - arriva la mega offerta per Alisson : 60 milioni e 25 al giocatore! : Secondo il Corriere dello Sport , Alisson è nel mirino del Real Madrid. I blancos hanno messo sul piatto 25 milioni in 5 anni al giocatore; mentre 60 milioni sono pronti per la Roma che così cederebbe il suo portiere prodigio.

Roma - Di Francesco : 'Felice di avere Alisson. El Shaarawy tornerà in Nazionale' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , commenta a Premium Sport il successo di Crotone: 'Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il ...

Roma - Monchi : 'Non abbiamo paura di perdere Alisson' : 'Quello che si legge sui giornali non è sempre vero - dice il ds spagnolo a Premium Sport nel prepartita di Crotone -, non sappiamo di nessuna offerta. Parlo con lui ogni settimana, è contento e ...

Monchi - "Alisson è felice alla Roma" : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è ...

Roma - Monchi : 'Alisson vuole fare cose importanti con noi' : 'Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è sempre vero, non sappiamo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Roma - Alisson : "L'interesse del Real fa piacere. Champions? Non siamo favoriti col Barça" : L'interesse del Real Madrid che gli fa piacere, ma la voglia di essere concentrato solo sulla Roma. Con cui, tra l'altro, deve discutere il rinnovo del contratto, perché dichiarazioni a parte, i ...

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Roma - Alisson non si tocca. No a 40 milioni dal Napoli : Di certo in questo momento è uno dei migliori numeri uno al mondo. E se, come sembra, sarà davvero lui a difendere al Mondiale la porta di un Brasile che aspira a prendersi la sua rivincita sulla ...

Roma - obiettivo : blindare Alisson - almeno per una stagione : La Roma non vuole privarsi di Alisson. Tanto che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la scorsa settimana, il Napoli ha presentato un'offerta alla Roma , 40 milioni, ricevendo in cambio un secco 'no, grazie' . E questo perché la Roma su Alisson vuole costruire almeno un'altra ...

Napoli - che offerta per Alisson! La risposta della Roma : Come scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Giuntoli hanno già avanzato una prima offerta per l'ex Internacional di Porto Alegre: 40 milioni di euro. LA risposta della Roma - Il club ...

Roma - Alisson : “voglio diventare uno dei più grandi portieri” : “Non lo immaginavo ma l’ho sognato sempre, grazie a quella frase di mio padre: Pensa in grande e sarai grande. Fin dalla prima partita, mi sono messo in testa di diventare uno dei portieri più grandi della Nazionale brasiliana”. In un’intervista concessa alla rivista ‘Undici’, in edicola da domani, il portiere della Roma Alisson Becker ha parlato in vista del Mondiale in Russia in cui si appresta a difendere ...