Ritratto di Zehra artista incarcerata per indole e vocazione

(Di martedì 20 marzo 2018)Dogan è una ragazza speciale, un’e un’intellettuale premiata per i suoi reportage sulle donne yazide, nota soprattutto come direttrice di Jinha, un’agenzia di stampa femminista curda di sole donne.oggi ha ventinove anni, è nata sulle sponde del fiume Tigri, a Diyarbakir, la grande città che i curdi definiscono la capitale del Kurdistan turco, ma da febbraio del 2016 si era trasferita nella piccola Nusaybin, l’antica Nisibis mesopotamica al confine con la Siria dove vivono soprattutto curdi, sunni, yazidi e una piccola comunità armena. Nusaybin viene spesso bombardata ed è il centro di gravi scontri tra i soldati turchi e i militanti curdi:ne ritraeva gli effetti nei suoi quadri. C’era ancora il coprifuoco imposto dal governo turco quando, in un caffè, una settimana dopo il tentato colpo di Stato in Turchia,viene arrestata. Anonimi testimoni parlavano ...