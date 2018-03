Ringo Starr fatto cavaliere dal Principe William

Grand Prix d’Amerique 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Quattro cavalli azzurri a Parigi - Ringostarr Treb può davvero stupire il mondo : Il Grand Prix d’Amerique 2018, la corsa più attesa da tutti gli appassionati d’ippica, andrà in scena domenica 28 gennaio alle ore 16.05 sul mitico Vincennes Hippodrome di Parigi e vedrà la partecipazione dei migliori 24 cavalli del Gruppo 1 Internazionale. In questo plotone esclusivo, però, ci sarà spazio anche per i destrieri italiani. Saranno ben Quattro, infatti, i cavalli orginari del Bel Paese ai nastri di partenza sulla pista ...