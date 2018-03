Rimandate due date dell’instore di Benji e Fede | causa malattia | tutti i dettagli

optimaitalia

(Di martedì 20 marzo 2018) L'instore diha subito una piccola variazione. Adella leggera febbre di, il firmacopie di Bologna del 20 marzo si svolgerà con la sola presenza di, mentre ledi Andria e Reggio Calabria, del 21 e 22 marzo, sono statea data da definire. Benjamin Mascolo ha quindi dovuto cedere il passo alla febbre, che lo terrà a casa per i prossimi giorni. I prossimi instore, da tenersi in settimana, saranno rimandati fino a chenon sarà in condizioni di tornare a sostenere i firma copie. Gli eventi si stanno svolgendo nell'ambito della presentazione del nuovo disco di inediti che il duo ha rilascio dopo il successo di Zeropositivo. Il titolo scelto è Siamo solo noise, annunciato sui social dopo vari indizi con i quali hanno voluto tenere i fan sulle spine prima del rilascio del nuovo lavoro. I due sono stati anche protagonisti di un ...