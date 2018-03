Riina | le verità nascoste Su Nat Geo audio inedito dell’interrogatorio di Riina

tvzap.kataweb

: La vita di Riina attraverso le parole di chi l’ha combattuto. - tivooweb : La vita di Riina attraverso le parole di chi l’ha combattuto. - ilSitodiSicilia : Tv, mafia: Le verità nascoste di Totò Riina nello speciale di National Geographic - zazoomnews : Riina. Le verità nascoste - Il 20 Marzo su National Geographic e FoxCrime - #Riina. #verità #nascoste #Marzo -

(Di martedì 20 marzo 2018) National Geographic propone una nuova produzione originale italiana: due ritratti inediti e dettagliati di alcuni dei personaggi più discussi e iconici della nostra epoca, raccontati attraverso le parole di coloro che li hanno conosciuti da vicino. Due speciali, prodotti da Stand By Me per National Geographic, dedicati rispettivamente a Totòe Diego Armando Maradona, in onda rispettivamente, a marzo e a maggio. Il primo,: LE VERITA’, sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) martedì 20 marzo alle 20:55. La Belva, Totò ‘u curtu, il Capo dei capi. Sono tanti i soprannomi con i quali è stato ribattezzato negli anni Totò, tra i boss mafiosi più feroci e spietati di sempre, protagonista di una guerra di mafia durata dal 1981 al 1983 nella quale in Sicilia furono uccise oltre 1000 persone. Nato in una famiglia di contadini il 16 novembre 1930, a 13 ...