Riciclo | Qualche idea per aiutare il mare!

(Di martedì 20 marzo 2018) #CleanSeas, l’iniziativa del Programma Ambiente delle Nazioni Unite che punta a mettere al bando la plastica monouso, ha lanciato una competizione nelle università. I vincitori hannoto soluzioni creative per risolvere i più importanti problemi ambientali della nostra epoca. Ecco quindi i quattro progetti premiati suddivisi per settore: 1. Settore comunicazione: premiato il progetto Tasini che crea borse riutilizzabili che sensibilizzano sulla necessità di non utilizzare più sacchetti monouso. Le borse sono contenute all’interno di un portachiavi a forma di animaletto marino, nell’intento di ricordarci sempre che sono loro ad essere messi in pericolo dal nostro uso sconsiderato della plastica. Inoltre sono realizzate in rPET riciclato e una sola permette di risparmiare circa 400 sacchetti di plastica all’anno. Il loro motto è “Nothing that we use for 5 minutes should pollute ...