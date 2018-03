Ricerca e nanotecnologia | CNR | ecco quando la luce diventa liquida

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Uno studio condotto recentemente dall’Istituto didel Consiglio nazionale delle ricerche (Nanotec-Cnr) di Lecce rivela che i fotoni, ovvero particelle di, si possono ‘sintonizzare’ spontaneamente fra loro,l’interazione è sufficientemente forte, formando ordine là dove non ce ne dovrebbe essere. Questo significa che uno dei risultati più importanti della fisica del secolo scorso, ovvero la scoperta di un ordine ‘topologico’ della materia, premiato dal Nobel 2016, viene esteso a sistemi fatti die potrebbere la base per future tecnologie. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Materials. “La meccanica statistica pone condizioni precise affinché queste ‘transizioni di fase’ possano essere osservate in natura. Una transizione di fase avviene, al variare di un parametro (di solito la temperatura) cambiano improvvisamente le relazioni ...