Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20 03

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si parte da Tina e dai suoi corteggiatori che continuano ad arrivare numerosi. Nel frattempo, però, uno di loro “l’ha tradita” e ha deciso di frequentare la nota rivale Gemma! Tina non si scompone, precisa di averlo già praticamente eliminato a suo tempo quando il poco accorto ammiratore si era fin troppo sbilanciato con i complimenti alla veterana del programma, la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/03 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tomas e Donatella seduti al centro dello studio. Tra i due procede bene ma la ragazza, nonostante l’interessamento e nonostante ci sia stato qualcosa tra i due, sembra essere ancora un po’ frenata. Nuova sfilata per il parterre femminile, il tema di oggi è “La sensualità” e la prima a sfilare è Ida con un lungo vestito di pizzo nero! Si prosegue con Gemma, vestita con un ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne Trono Over riprende dalla segnalazione fatta da una ex protagonista del programma su Anna e Giorgio, che anche secondo Gianni starebbero insieme. Interviene Gemma che, evidentemente, ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Si cambia discorso e si siedono al centro Ida e Riccardo, ancora alla ricerca di un chiarimento. I due si sono sentiti nuovamente ma il loro rapporto va avanti purtroppo a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: la tronista critica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/03 : La puntata di oggi riprende dal momento in cui Tina lancia l’acqua in testa a Gemma! Maria chiede per favore alla bionda torinese di non reagire e lei se la prende con Giorgio, colpevole di fare una battuta di troppo… Parte il momento ballo e la parrucchiera ne approfitta per asciugare i capelli a Gemma, seguita da un gesto gentile di Giorgio. Subito dopo il ballo, Gianni chiede a Giorgio il motivo di questo suo gesto gentile e lo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/02 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un video di Domenico a lezione di bachata con niente di meno che Natalia Titova! Si torna in studio ed è il momento per lui di ballare con Tina! Riuscirà a conquistarla? Si continua con l’affaire Gemma-Giorgio e il breve Riassunto di quello che era successo nell’ultima puntata dopo le parole di Giorgio e Marco. Dopo la puntata, la bionda torinese si è sfogata con la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte subito con l’esterna di Luigi e Sara: davanti al camino la tronista ascolta la voce narrante del ragazzo che ha tante cose da raccontarle della sua infanzia: la venuta al mondo di un fratellino speciale, lui “bullizzato” regolarmente dai compagni di scuola, la sofferenza che alla fine, come spesso accade, lo ha fortificato e reso uomo. Sara ne era all’oscuro e appare colpita ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 26/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso dei tronisti, appaiono sul ledwall le immagini di una coppia appena uscita da Uomini e Donne: si tratta di Paolo e Angela, che fanno il loro ingresso in studio accompagnati dagli applausi del pubblico. La corteggiatrice racconta che le cose procedono a gonfie vele e che mai si sarebbero immaginati di trovarsi così bene insieme! Scendono i corteggiatori usciti in ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con un breve Riassunto dell’ultima puntata della vicenda Gemma – Giorgio. Dopo le parole crude di Giorgio, Gemma scoppia in un pianto disperato e preferisce uscire dallo studio, seguita da Marco, molto toccato e dispiaciuto per la reazione della bionda torinese. Si torna alla conoscenza tra Anna e Valter. I due si sono visti a Cattolica, sono andati a pranzo insieme e si sono trovati molto ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i quattro tronisti, Nicolò, Nilufar, Mariano e Sara seguiti da Virginia, corteggiatrice del tronista siciliano e le corteggiatrici uscite con Mariano. Si parte subito con l’esterna di Nicolò e Virginia: i due passeggiano a tarda notte nella cornice elegante di Roma e dopo aver affidato i rispettivi desideri a una lanterna cinese sulle rive del Tevere, si concentrano sul loro ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Luigi ha deciso di non presentarsi in esterna e oggi in studio spiega il perché di questa scelta. Secondo il corteggiatore Sara lo ha scambiato per un “pupazzo” che ogni tanto può essere portato in esterna e ogni tanto può essere parcheggiato. La tronista gli chiede scusa per non averlo portato più in esterna e ammette di essere interessata a lui e di essere stata ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 12/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti seguiti dai corteggiatori, usciti con loro in esterna. Per Sara e Nilufar c’è Lorenzo; solo per Nilufar abbiamo Giordano; per Sara Nicolò Fabbri. Si parte con un breve Riassunto di quello che è successo nell’ultima puntata tra Nilufar, Sara e Lorenzo quando la prima ha confessato di sentirsi presa in giro e Sara ha chiesto di poter conoscere meglio Nicolò ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...