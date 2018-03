Riassunto del daytime di Amici17 del 20 03

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Nicolò Ferrari rientra in studio con delle domande per Nilufar: il corteggiatore vuole sapere se abbia ancora un senso la sua presenza dopo i continui tentativi della tronista di andare a recuperare Lorenzo. Nilufar gli confessa di averlo pensato molto, avrebbe voluto vederlo in settimana ma ha preferito mantenere la propria posizione ed essere coerente con i suoi sentimenti. Maria ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si parte da Tina e dai suoi corteggiatori che continuano ad arrivare numerosi. Nel frattempo, però, uno di loro “l’ha tradita” e ha deciso di frequentare la nota rivale Gemma! Tina non si scompone, precisa di averlo già praticamente eliminato a suo tempo quando il poco accorto ammiratore si era fin troppo sbilanciato con i complimenti alla veterana del programma, la ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 19/03 : Paolo e Marcello ci danno il benvenuto alla prima puntata del daytime della settimana, la prima dopo la consegna di ben due maglie verdi! La prima maglia verde è stata assegnata ad Einar dopo la sfida con Carmen proposta dalla professoressa Paola Turci e giudicata da un giudice esterno. Subito dopo la puntata speciale del sabato Einar si confronta e si sfoga in sala relax con i suoi compagni e Amici Irama e Biondo! Come per il canto, anche la ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 16/03 : La puntata di oggi del daytime di #Amici17 inizia con la ballerina Valentina che legge i tweet negativi e positivi degli utenti Twitter. A tutti i ragazzi viene chiesto chi, secondo loro, dovrebbe accedere al Serale. Secondo la classifica stilata dai ragazzi Orion è ultimo e il ballerino si sfoga negli spogliatoi con l’amico Bryan. Jack Jaselli è nella scuola di Amici di Maria De Filippi per incontrare i ragazzi e parlare della nascita di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/03 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tomas e Donatella seduti al centro dello studio. Tra i due procede bene ma la ragazza, nonostante l’interessamento e nonostante ci sia stato qualcosa tra i due, sembra essere ancora un po’ frenata. Nuova sfilata per il parterre femminile, il tema di oggi è “La sensualità” e la prima a sfilare è Ida con un lungo vestito di pizzo nero! Si prosegue con Gemma, vestita con un ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne Trono Over riprende dalla segnalazione fatta da una ex protagonista del programma su Anna e Giorgio, che anche secondo Gianni starebbero insieme. Interviene Gemma che, evidentemente, ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Si cambia discorso e si siedono al centro Ida e Riccardo, ancora alla ricerca di un chiarimento. I due si sono sentiti nuovamente ma il loro rapporto va avanti purtroppo a ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 15/03 : Carmen è la prima scelta del professore Carlo Di Francesco che, però, non l’ha soddisfatto piena,ente durante la sua ultima esibizione nello speciale del sabato. I ballerini della scuola di Amici hanno la possibilità oggi di essere a lezione con il grande Luigi Bonino. La maestra Celentano lo introduce ai ragazzi e il maestro spiega ai ragazzi quale pezzo andranno a coreografare, un pezzo molto teatrale ispirato a Charlie Chaplin. È il ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 12/03 : Inizia una nuova settimana in compagnia dei supporter Marcello e Paolo! Il Serale si avvicina sempre di più e il Direttore Artistico continua a incontrare singolarmente i ragazzi per creare uno spettacolo indimenticabile. Si inizia con un breve Riassunto dell’ultima puntata di sabato con l’interrogazione di Valentina da parte della maestra Celentano, le critiche del maestro Garrison alla ballerina Sephora e della comparata tra Carmen ...

Repliche e Riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03 - ascolti del 27 febbraio : Questa sera dallo stesso sito si può vedere la puntata in streaming tramite pc, smartphone o tablet, mentre riguardo alle Repliche si rammenta la possibilità di seguire su Rai Premium nella serata di ...

Repliche e Riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03 - ascolti del 27 febbraio : Questa sera è previsto un nuovo appuntamento con la fiction È arrivata la Felicità 2, Angelica e Orlando stanno vivendo un momento difficile. La trama della puntata di questa sera, 7 marzo 2018, gli ascolti della puntata precedente e le info su dove vedere la puntata in streaming o le Repliche delle puntate già andate in onda. Trama puntata del 7 marzo Un nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 è previsto per questa sera alle 21,25, due nuovi ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: la tronista critica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/03 : La puntata di oggi riprende dal momento in cui Tina lancia l’acqua in testa a Gemma! Maria chiede per favore alla bionda torinese di non reagire e lei se la prende con Giorgio, colpevole di fare una battuta di troppo… Parte il momento ballo e la parrucchiera ne approfitta per asciugare i capelli a Gemma, seguita da un gesto gentile di Giorgio. Subito dopo il ballo, Gianni chiede a Giorgio il motivo di questo suo gesto gentile e lo ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 01/03 : daytime – Real Time La nuova puntata del daytime di Amici 17 inizia come di consueto in compagnia dei supporter Paolo e Marcello. La prima lezione che vediamo è quella tra biondo e la tutor Annalisa e il cantante sembra essere molto imbarazzato… Dall’incontro ne nasce un confronto aperto e sincero sul percorso di Biondo all’interno della scuola. La maestra Peparini vuole incontrare nuovamente i ballerini Luca e Daniele ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/02 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un video di Domenico a lezione di bachata con niente di meno che Natalia Titova! Si torna in studio ed è il momento per lui di ballare con Tina! Riuscirà a conquistarla? Si continua con l’affaire Gemma-Giorgio e il breve Riassunto di quello che era successo nell’ultima puntata dopo le parole di Giorgio e Marco. Dopo la puntata, la bionda torinese si è sfogata con la ...