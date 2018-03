Reset | si riparte con la Lega che per la prima volta apre davvero a Forza Italia

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018). È come se, arrivati alla stretta, si fosse azzerato tutto. E saltato ogni schema forse perché in questa trattativa finora di schemi definiti non ce ne sono mai stati. Unin cui l'unico punto fermo è il calendario, col vertice dei tre leader di centrodestra, previsto per ora in tarda mattinata a palazzo Grazioli. E poi, se si troverà una "quadra", Matteo Salvini chiamerà Luigi Di Maio per l'altra quadra, quella complessiva.C'è, nel calendario, una novità, che prende forma nella parole di Giancarlo Giorgetti, principe della diplomazia leghista, a Porta a Porta: "L'importante – dice - è che una presidenza vada al centrodestra: se servirà un presidente non dellaper risolvere il rebus politico, noi saremmo disponibili". Toni nient'affatto ultimativi e ben diversi da quelli degli ultimi giorni, "o ...