Reggio Calabria | crollo del palco della Pausini | il pm chiede sei condanne

BOSS ’NDRANGHETA BRUCIA CASA DEI VICINI RUMENI/ Reggio Calabria - 6 salvi per miracolo : lite per futili motivi : BOSS ‘ndrangheta BRUCIA una CASA con dentro sei RUMENI : non li voleva come VICINI , due erano bambini. Antonio Labate, 68 anni, fermato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Bruciata ex Emeroteca Reggio Calabria - avrebbe ospitato associazione per Down : Rogo doloso nel centro di Reggio Calabria, dove in pieno giorno è andata a fuoco l'ex Emeroteca comunale, che ospita un'associazione per i Down. Immediate le reazioni indignate delle autorità locali: ...