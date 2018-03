Regeni | pm | “Nostri torturatori a capo della polizia Perché l’Egitto dovrebbe

fanpage

(Di martedì 20 marzo 2018) A dirlo Enrico Zucca, uno dei giudici del processo Diaz al G8 di Genova: "Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche. I nostrisono ai vertici, come possiamo chiedere aldi consegnarci i loro?".