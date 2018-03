Regeni | il pm Zucca | “I torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia Come facciamo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) nostrisono aipossiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro?”. Lo ha detto il sostituto procuratoreCorte di Appello, Enrico, tra i giudici del processo Diaz e con riferimento a ciò che accadde al G8, intervenendo oggi ad un dibattito sulla vicenda di Giulio. “L’11 settembre 2001 e il G8 – ha affermato – hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper far per vicende meno drammatiche”. L'articolo, il pm: “Idel G8 aia chiedere quelli dell’Egitto?” proviene da Il Fatto Quotidiano.