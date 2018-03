Regeni | il pm della Diaz Zucca | ' I torturatori in Italia sono al vertice della polizia'

Regeni - il pm Zucca : “I torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia. Come possiamo chiedere quelli dell’Egitto?” : “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?”. Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, tra i giudici del processo Diaz e con riferimento a ciò che accadde al G8, intervenendo oggi ad un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni. “L’11 settembre 2001 e il G8 – ha affermato – hanno segnato una rottura ...

Caso Regeni - Enrico Zucca : "Nostri torturatori ai vertici della polizia" : "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto il padre Claudio nell'incontro 'La tutela degli italiani all'estero. Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regenì. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato.L'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "iIl corpo di ...

La lettera aperta della famiglia di Giulio Regeni : Roma, 13 feb. , askanews, 'Sono trascorsi sei mesi dalla decisione del nostro Governo di rinviare l'ambasciatore al Cairo'. Inizia così una nota firmata dalla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore ...

Regeni - fiaccolata a Fiumicello. L’appello della legale della famiglia : “Candidati mettano verità per Giulio nel loro programma” : Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere ...

Roma - fiaccole per Regeni. Noury : “Giulio simbolo della bellezza di questo paese - normale e straordinario” : Cinquecento persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giulio Regeni oggi a Roma, davanti a Montecitorio. Due anni fa, alle 19.41, il ricercatore italiano mandava il suo ultimo messaggio e contatto dal Cairo: il suo cadavere verrà ritrovato nove giorni dopo. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta mobilitazione, più dell’anno scorso: gli italiani non si rassegnano a non sapere. Giulio poteva essere il ...

Regeni - al Cairo silenzio sull’anniversario della scomparsa. Ambasciatore Cantini alla famiglia : “Io qui per avere la verità” : Davanti all’ambasciata italiana non c’è neanche un mazzo di fiori. Lo scoccare dei 24 mesi senza Giulio Regeni al Cairo passa quasi inosservato, fagocitato da un altro anniversario: quello della rivoluzione che 7 anni fa destituì Hosni Mubarak. Un evento che calamita l’attenzione dei media stranieri e soprattutto paralizza la città perché la morsa del governo egiziano ha un solo scopo: far sì che un’altra piazza Tahrir ...

Regeni. Secondo anniversario della scomparsa : fiaccolata a Milano : Il Comune di Milano sarà al fianco di Amnesty International nel ricordo di Giulio Regeni. Il 25 gennaio, nel Secondo anniversario della scomparsa del giovane ricercatore friulano, trovato morto il 3 febbraio, poco distante da Il Cairo, con evidenti segni di…Continua a leggere →

Giulio Regeni - svolta nelle indagini : perquisizioni in casa della tutor inglese : svolta nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano che, come si ricorderà, è stato rapito, torturato e ucciso al Cairo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e il cui corpo è stato ritrovato il 3 febbraio del 2016 in una periferia della capitale egiziana. Investigatori di Cambridge insieme ai loro colleghi italiani del Ros e dello Sco, dopo aver effettuato nell’ottobre scorso una accurata attività di indagine su ...

Regeni - Maha Abdelrahman e la “ricerca partecipata” sotto la lente dei pm : come si è arrivati all’interrogatorio della prof : A quasi due anni di distanza dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 alla periferia del Cairo, la Procura di Roma ha interrogato Maha Abdelrahman, la professoressa di Cambridge che supervisionava la tesi di dottorato del giovane friulano. L’interrogatorio arriva dopo la richiesta del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e del sostituto, Sergio Colaiocco, di un ordine di ...

Regeni - perquisita casa e ufficio della prof di Cambridge : sequestrati pc - cellulare e hard disk : Il colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni arriva da Cambridge. La perquisizione dell'ufficio e della abitazione della professoressa della prestigiosa...

Regeni - perquisizioni a casa della prof di Cambridge : Roma, 10 gennaio 2017 - Fu Giulio Regeni a scegliere l'argmento della sua ricerca durante il soggiorno al Cairo. Lo avrebbe affermato Maha Abdel Rahman, professoressa dell' università di Cambridge e ...