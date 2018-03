Red Bull | Verstappen | ' Mondiale? Lo vincerei se avessi la macchina migliore Ma non è

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentunesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Romana uccisa a Nottingham - identificate le sei bulle che l'hanno aggRedita : La polizia di Nottinghan ritiene di aver individuato le sei ragazze della gang accusata di aver aggredito a febbraio nella cittadina inglese la diciottenne italo-egiziana Mariam Moustafa, morta dopo...

F1 - Mondiale 2018 – La Red Bull ci crede : Honda può raggiungere Renault entro la fine del 2018 : La Red Bull è il team più atteso in vista del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Tutti, infatti, attendono con ansia il nuovo pacchetto aerodinamico disegnato da Adrian Newey, che, stando alle indiscrezioni, renderà la RB14 più veloce di circa due, tre decimi. La novità della scuderia dei “bibitari” potrebbe però essere un’altra, il motore. Il punto debole della squadra guidata da Chris Horner ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Sono il nuovo progetto di Marko» : ROMA - Max Verstappen e Daniel Ricciardo saranno i protagonisti di uno dei migliori duelli della stagione insieme a Ocon e Peréz in Force India o Sainz e Hulkenberg in Renault. Inoltre, Ricciardo, sul ...

F1 Red Bull - Verstappen sarà il nuovo Vettel : TORINO - In casa Red Bull si preannuncia una stagione scoppiettante, con Max Verstappen e Daniel Ricciardo protagonisti preannunciati di uno dei migliori duelli della stagione insieme a Ocon e Peréz ...

F1 - GP Australia 2018 : i set di gomme scelti per Melbourne. Mercedes aggressiva - Ferrari e Red Bull più ‘soft’ : L’inizio del Mondiale 2018 di F1 è sempre più prossimo ed i team si stanno preparando al meglio per l’appuntamento di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino Australiano (25 marzo) andrà in scena il primo spettacolo del Circus e le attese, come al solito, sono molte. Sarà ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari o la Red Bull saprà inserirsi? Se lo chiedono in tanti. Di sicuro le prestazioni delle vetture saranno ...

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull Video : Il 2017 è stato l'anno della grande illusione. Sembrava la stagione giusta per fregiarsi di un titolo mondiale che manca da undici anni per quanto riguarda il campionato piloti e da dieci per i costruttori. La Mercedes è venuta fuori alla distanza, nella seconda parte della scorsa stagione ha confermato di essere la macchina più affidabile e veloce; Lewis Hamilton di essere probabilmente il miglior driver, anche se ad un certo punto ha avuto a ...

Formula1 Wolff : "Sarà lotta a tre con Ferrari e Red Bull" : Alla vigilia del GP di Melbourne, che dà il via alla stagione 2018 del mondiale di Formula 1, Toto Wolff, Ceo e team Principal della pluridecorata Mercedes allarga la platea della lotta iridata anche ...

F1 - Mondiale 2018 : una Ferrari a fari spenti. Sia Mercedes che Red Bull sembrano snobbare il potenziale della Rossa… : L’attesa continua a crescere ma manca poco. Siamo giunti nella settimana del primo weekend del Mondiale di F1. Scatterà da Melbourne, come da tradizione, la corsa al titolo 2018. Obiettivo dichiarato da anni in casa Ferrari, dove si riparte dall’ottima prima parte di stagione dello scorso anno, in cui i tifosi della Rossa sono tornati a sognare, prima di vedere la Mercedes e Lewis Hamilton prendere nuovamente il volo. In Australia ci ...

Triste storia di Mariam - l'italoegiziana morta era già stata aggRedita da bulle Video : Aveva 18 anni, l'eta' dei progetti e dei sogni, amava la vita e il mare, l'italoegiziana #Mariam Moustafa morta dopo essere stata picchiata da una babygang inglese di dieci #bulle. C'è un un selfie sulla sua pagina Facebook in cui è seduta su una balaustra sul lungomare di Ostia dove era nata e cresciuta. Quella posa è accompagnata da una romantica frase: Non c'è niente che dia la pace quanto il suono del mare. Ora non può più sentirlo il suono ...

"Mia figlia Mariam era già stata aggRedita da quelle bulle : ad agosto le avevano rotto una gamba". Il video prima dell'aggressione : "Alcune di quelle ragazze ad agosto avevano rotto la gamba di Mariam e riempito di pugni la sorella più piccola, Mallak, di 15 anni". A parlare è Nasreen, la madre di Mariam Moustafa, la ragazza italiana morta dopo l'aggressione di una baby gang al femminile a Nottingham, in Inghilterra.A raccogliere le sue dichiarazioni è Pablo Trincia de Le Iene. "Una sera di una settimana fa hanno anche tirato delle uova contro la nostra ...