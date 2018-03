RAIOLA La Nazionale fa schifo | se lo spogliatoio non vuole Balotelli lo dicano

Mino RAIOLA : 'Mario Balotelli? La Nazionale fa schifo'. E poi su Gigio Donnarumma... : Mino Raiola usa parole durissime per parlare della Nazionale , di Mario Balotelli e del futuro di Gigio Donnarumma . L'obiettivo del procuratore più chiacchierato del momento non è tanto il nuovo ct ...

RAIOLA : «La Figc fa schifo - non ha idee su cosa fare per la nazionale» : Il procuratore commenta così ai microfoni di Radio24 l'esclusione di Mario Balotelli dai convocati per l'amichevole Italia-Argentina. L'articolo Raiola: «La Figc fa schifo, non ha idee su cosa fare per la nazionale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mino RAIOLA scatenato : “la Nazionale fa schifo” - bordate contro Buffon - le novità su Donnarumma e Reina : Mino Raiola senza peli sulla lingua, importanti dichiarazioni dell’agente a ‘Tutti Convocati’, indicazioni interessanti su Donnarumma e Reina: “Dispiaciuti per mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole arrivare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? Abbiamo una Nazionale ...