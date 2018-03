Raiola attacca Figc : “Fa schifo” : Roma, 20 mar. – (AdnKronos) – “Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, è molto debole, non ha idee di cosa fare. Dovremmo cercare prima un direttore sportivo, poi fare un piano tecnico, non cercare un tecnico e farci fare un piano”. Il procuratore Mino Raiola spara a zero sulla Figc. “La Nazionale deve rappresentare i migliori calciatori del tuo Paese, se tu sei tra i migliori del tuo Paese e non ...