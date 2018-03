Quando ricorre la giusta causa per licenziarsi e cosa comporta

World Nutella Day - Quando l’amore per la crema alle nocciole diventa una ricorrenza mondiale : C’è chi in Francia ha scatenato una rissa per portarsi a casa un barattolo scontato. E forse anche questo è il segnale di un successo di un prodotto. Che ha addirittura una giornata mondiale, come forse nessun altro. Ogni anno, il 5 febbraio, i fan di Nutella celebrano il loro “amore” per quella crema di nocciole che molti hanno tentato di imitare. L’idea è nata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso che, sorpresa ...