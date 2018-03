Quando l' autismo non c' era E del perché oggi | invece | lo festeggiamo

huffingtonpost

: @Pontifex_fr L'autismo è la cessazione della paura, come quando la paura è in anticipo e ti coglie di sorpresa il… - PAUROSALBA : @Pontifex_fr L'autismo è la cessazione della paura, come quando la paura è in anticipo e ti coglie di sorpresa il… - TheFranklin975 : @pbozinho quando bate o autismo, kappa ?? - foa_u : @RoccoTodero È peggio quando le trovano. Come fra vaccini ed autismo... -

(Di martedì 20 marzo 2018) Sono poche le cose che mi "rimettono al mondo": tra queste le più efficaci continuano a dimostrarsi un caffè condiviso con mia madre, un dolce (preferibilmente con significative dosi di cannella), un pomeriggio passato a guardare fotografie.Non ho mai resistito al fascino del passato tra le mie mani, alla possibilità di ritrovare ricordi dimenticati o mai avuti, come facce di parenti che nella mia memoria sono sempre stati anziani e che solo vecchi album mi hanno fatto scoprire giovani e totalmente diversi.Qualche tempo fa, però, non è andata esattamente così: ho preso in mano il mio cellulare e cominciato a scorrere tra le varie immagini, ripercorrendo passo dopo passo la vita di Pietro. La prima vacanza al mare,era biondissimo, il periodo in cui ha imparato a portare gli occhiali, quello in cui ancora lo allattavo.A un tratto, in modo ...