Quando il cambio ora legale? Data marzo 2018 | come spostare l’orologio

Ora legale 2018 : ecco Quando e come spostare le lancette dei nostri orologi. Perché il cambio orario : conseguenze economiche ed effetti sul nostro benessere : Torna l’ora legale. Un appuntamento fisso, un po’ come le tasse da pagare, quello del cambio orario. E che, puntualmente, porta gli italiani a brontolare. “Si dorme un’ora in meno”, come in questo caso. Poi, ovviamente, c’è a chi non sta bene che “si dorme un’ora in più”. Bambini e dormiglioni esclusi, ovviamente. E, puntualmente, le solite polemiche, di cui noi italiani siamo i campioni del mondo, o quasi. Ma, in fondo, non è tutta ...

In arrivo una svolta dall’Uefa - il 4° cambio sarà presto realtà! Ecco Quando e come “utilizzarlo” : L’Uefa si appresta a varare una delle modifiche più importanti dell’era moderna per ciò che concerne il regolamento del calcio. Si tratta infatti dell’inserimento del 4° cambio a disposizione per ogni squadra, una novità che cambierà notevolmente il modo di interpretare le gare da parte dei tecnici. Il motivo di tale modifica è dettato dai tanti impegni e dalla volontà di diminuire infortuni e carichi sui calciatori, aumentando ...

Quando inizia la primavera 2018 : data dell’equinozio e del cambio ora legale : La stagione invernale è ormai agli sgoccioli. La primavera è alle porte, seppure non lo dimostrino le giornate grigie di questa seconda parte del mese di febbraio. La bella stagione entrerà in vigore molto presto ed a sancirne l’inizio sarà l’equinozio. Il 21 marzo è il giorno indicato dalla tradizione, ma sappiamo benissimo che il momento esatto in cui comincia la primavera varia di anno in anno, seppur di poco. A seguire vi riportiamo maggiori ...

Cambio orario 2018 : ecco Quando arriva l’ora legale e tutte le INFO UTILI : 1/28 ...

Cambio orario 2018 : ecco Quando arriva l’ora legale e tutte le INFO UTILI : 1/28 ...

Fantacalcio : da Giaccherini a Babacar - Quando il cambio è Magic : Questo mercato di gennaio, vista l'assenza di grandissimi colpi, passerà alla storia anche per il no di Simone Verdi al Napoli. Un evento abbastanza inusuale nel calcio-business di oggi. E non a caso ...