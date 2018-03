Punti Esso 2018 | catalogo premi e regolamento della raccolta punti

NBA - Cavaliers - ci pensa super LeBron : 40 Punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...

NBA - Phildelphia condanna Charlotte : 11 Punti di Belinelli e successo Sixers : Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 114-128 IL TABELLINO I Sixers ci hanno preso davvero gusto. Dopo anni costellati da sconfitte, riuscire a risalire la china e a conquistare stabilmente il sesto ...

Una mappa svela i Punti in cui i giocatori di Dark Souls sono morti più spesso : Mentre i giocatori sono in attesa di tornare nelle oscure terre di Lordran con Dark Souls Remastered per PS4, Xbox One, Switch e PC, ecco spuntare un'interessante mappa che mostra i punti in cui i giocatori sono morti più spesso.Il titolo, come ormai saprete, è caratterizzato da un'elevata difficoltà e la mappa fornita dall'utente DriftItem, riportata da PCGamesN, ci permette di capire esattamente dove i giocatori sono andati incontro al loro ...

Avellino - anziana azzannata da un rottweiler : le hanno messo 120 Punti di sutura : azzannata da un rottweiler, le hanno dovuto mettere 120 punti di sutura. Vittima una donna di 70 anni aggredita dal cane mentre ieri sera stava passeggiando con un'amica in una zona di campagna di ...

Nuova scadenza Punti Vodafone e premi rinnovati per accessori e non solo : ultimo elenco febbraio : Di certo tutti o quasi sanno che per il programma Vodafone Happy c'è una Nuova scadenza e che i punti della speciale raccolta potranno essere accumulati fino al giorno 28 febbraio, mentre i premi richiesti entro il 12 marzo come pure raccontato sulle nostre pagine. Eppure, quello che forse è sfuggito a molti è che l'operatore mobile ha integrato la sua lista di regali richiedibili proprio in queste ore con nuovi doni ora a disposizione ...

Campidoglio - saranno raddoppiati i Punti di accesso al Reddito di inclusione. A disposizione dei cittadini anche i Centri di orientamento al lavoro : Il Campidoglio attiverà tutti gli strumenti a disposizione per garantire ai cittadini aventi diritto la possibilità di accedere al Reddito di inclusione attiva (Rei), la misura varata dal Governo che le amministrazioni locali hanno il compito di attuare. Con questo obiettivo l’Amministrazione capitolina ha approvato una memoria di Giunta che prevede, nelle prossime settimane, l’ampliamento […] L'articolo Campidoglio, saranno raddoppiati i ...