PROVE INVALSI TERZA MEDIA 2018 Online su Miur esempi di Italiano | Matematica e Inglese

PROVE INVALSI 2018 : NO al cartaceo : Ormai la tecnologia e l’informatica stanno prendendo piede in ogni ambito, compreso quello scolastico come le Prove invalsi. Il cartaceo viene via via soppiantato dalle modalità digitali, forse per stare al passo coi tempi, e forse con la convinzione che si possa accelerare ogni procedura burocratica. Ma siamo davvero sicuri che le avanzate tecnologie non […] L'articolo Prove invalsi 2018 : NO al cartaceo proviene da Scuolainforma.