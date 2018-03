PROFESSORE LICEO MUMMIFICATO IN CASA Venezia | Lelio Baschetti è morto 7 anni fa | si

Aveva avuto un rapporto con l'alunna 15enne : torna libero il PROFESSORE del Liceo Massimo di Roma : Dopo undici giorni di carcere e cinquanta giorni agli arresti domiciliari, torna libero Massimo De Angelis, cinquantatreenne professore di Lettere del Liceo Massimo che era stato accusato di "aver plasmato la volontà" di una sua alunna quindicenne, spingendola ad appartarsi con lui per consumare un rapporto sessuale.A riportare la notizia è la Cronaca di Roma del Corriere della Sera, citando le motivazioni che hanno portato il ...

Charlotte Casiraghi scrive un libro di filosofia con il suo PROFESSORE del liceo di 70 anni : La principessa che ama la filosofia : così potrà essere ricordata la figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi , che ha scritto un libro a quattro mani con il suo insegnante di liceo Robert Maggiori, 70 anni , proprio a tema filosofico. Prima voce: l'amore."Si poneva molte domande, come tutti gli allievi, ma era più tenace degli altri nel cercare le risposte. La filosofia è stata una scoperta che le stava bene, ...

Audio hot alla sua studentessa 15enne : arrestato il PROFESSORE del liceo di Riccione : È stato arrestato in mattinata a Riccione , dagli agenti della Questura di Rimini, il professore di una scuola superiore di Riccione accusato di atti sessuali con minorenne. Il professore , 46 anni, di ...

Abusi su una studentessa - arrestato a Roma PROFESSORE di un liceo - : L'insegnante, per anni vicepreside, avrebbe compiuto le violenze su una ragazza 15enne a cui dava ripetizioni all'Istituto Massimo. L'indagine è partita dopo che i genitori della giovane hanno letto ...

Roma - un altro caso di violenza a scuola : arrestato PROFESSORE del liceo Massimo : M.D.A., professore di lettere all'istituto Massimo di Roma , stato arrestato per violenza sessuale su un'alunna di 15 anni, studentessa al ginnasio della prestigiosa scuola . L'uomo insegna...

Molestie dal PROFESSORE di filosofia/ Liceo Tasso Roma - una vittima : 'Questa storia non doveva uscire fuori' : Liceo Tasso di Roma , Molestie dal professore di filosofia . Una vittima racconta: 'Questa storia non doveva uscire fuori' . Le ultime notizie sul caso.

Parla la ragazza molestata dal PROFESSORE del liceo Tasso : "Nei messaggi parlava di sesso - orgasmi e viagra : Il liceo Tasso di Roma nei giorni scorsi è stato protagonista della cronaca a causa delle denunce sporte da studentesse, vittime di molestie da parte del professore di storia e filosofia Maurizio Gracceva. Una delle ragazze coinvolte, rimasta anonima, in un'intervista a Il Corriere della Sera ha voluto fornire maggiori dettagli sulla vicenda, Parlando della sua esperienza. Gracceva non è nuovo ad episodi simili, ed in passato era ...