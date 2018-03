Processo Cucchi bis | il detenuto Lainà | “Stefano mi disse che i carabinieri si erano

Processo Cucchi - il teste : “Era gonfio come una zampogna. Mi disse che i carabinieri si erano divertiti” : Era un racconto parzialmente noto, ma ripetuto in una aula di Tribunale davanti ai giudici della corte d’Assise colpisce per l’essenzialità di quello che mostra. “Quando ho visto Stefano la prima volta stava ‘acciaccato’, era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non riusciva neanche a deglutire. Quando gli ho visto la schiena ...