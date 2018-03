Privacy | l’esperto | web e difesa dati connubio possibile

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Milano, 20 mar. (AdnKronos) – Ladellasul web passa dal diritto e dalla consapevolezza. Ne è convinto Oreste Pollicino, docente di Diritto costituzionale e di Diritto dei media all’università Bocconi di Milano, che interviene dopo la scandalo deiutilizzati illecitamente da Cambridge Analytica, sostenendo che web enon sono incompatibili: “Nel momento in cui attiviamo un servizio in rete, come l’iscrizione a un social network o il download di un’App – spiega all’Adnkronos – ci viene sempre richiesto di registrare i nostri. Ciò che si deve fare, allora, è imparare a conoscere i nostri diritti”. (segue) L'articolo: l’esperto, web esembra essere il primo su Meteo Web.