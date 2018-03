Primo giorno di primavera 2018 | frasi auguri su WhatsApp per celebrare i giorni di sole

Il Primo giorno dei neo-senatori : 'Chi paga le spese?' : 'Che gioia, che bello. Ma quanto durerà?'. La carica delle matricole, nel giorno del debutto della legislatura, è un mix trasversale di letizia e di timore. 'Per esserci, ci siamo', dicono tre ...

Equinozio 2018 - buongiorno e buon Primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Liguria - a Pasqua sfida decisiva per il turismo : Primo test per la tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il Primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Elezioni 2018 - il giorno dopo il voto il “reddito di cittadinanza” è Primo tra i Google Trends : C’è la passione politica, ma c’è anche una vita fatta di cose concrete. Che forse prevale, se è vero che nella notte tra domenica e lunedì moltissimi sono andati a cercare “reddito di cittadinanza” su Google. Un termine chiave della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, una misura sociale passata come sussidio statale per tutti i cittadini (cumulabile con altri redditi) ma che in realtà riguarda solo disoccupati e ...

MotoGP - Primo giorno di test a Losail. Rossi : 'Sono 6° - non faccio le capriole. C'è da migliorare' : Nel giorno della sua rivelazione circa il suo futuro , correrà fino al 2020, , Valentino Rossi ha commentato il primo giorno di test in Qatar: "In questa pista la moto va piuttosto bene e ci troviamo ...

Il Primo giorno di Carlo tra i curiosi al bar e il ristorante «sold out» : Alle 16,05 entri da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, e ti fermi al bar, dopo qualche minuto di attesa perché un cortese buttadentro, per evitare affollamenti davanti al bancone fin-de-siècle (il penultimo siècle), fa entrare le persone con il contagocce.Ti fermi alla cassa e chiedi un caffè.«Un euro e trenta», ti risponde la cassiera.Paghi pensando «nemmeno tanto» e ti ritrovi in mano un piccolo ...

[Il retroscena] Il centrodestra arriverà Primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succederà il giorno dopo le elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

Unicef : “Ogni anno un milione di neonati muore nel Primo giorno di vita” : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita. Si tratta di circa 7mila neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il rapporto dell’Unicef, Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hanno la probabilità di sopravvivenza più alta, ...

Unicef : 2 - 6 milioni di bambini muoiono nel Primo mese di vita - 7.000 al giorno : 'Dato che la maggior parte di queste morti sono prevenibili, non abbiamo ancora raggiunto i risultati necessari per i bambini più poveri del mondo'. Secondo il rapporto, queste morti possono essere ...