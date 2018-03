Primavera sul lago di Como

In arrivo sul Bel Paese - il ciclone di Primavera - maltempo con neve anche a bassa quota : Roma - E' in arrivo una settimana fredda e invernale, maltempo e neve fino a quote basse. Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Questa settimana sarà decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centro sud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. ...