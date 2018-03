Primavera | ecco le 5 regole contro le allergie

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Equinozio di Primavera : ecco come veniva festeggiato nell’antichità : come veniva festeggiato l’Equinozio di primavera nell’antichità? Gli Assiri e i Babilonesi davano una grande importanza all’Equinozio di primavera. La festività babilonese più importante era l’Akitu, che durava 12 giorni nei quali il re, figlio del divino, rigenerava e sincronizzava i ritmi della natura, del cosmo e della società umana. La festa di primavera più antica è quella egiziana di Sham El Nessim, risalente a circa 4700 anni ...

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

Primavera : ecco il decalogo per combattere le allergie : La Primavera è la stagione preferita per molte persone, però è anche quella che porta più fastidi a causa dello scatenamento di pollini, acari, peli d animali e tanto altro che si accentuano in questo periodo dell’anno. La principale causa scatenante delle allergie è la compara dei primi pollini; secondo un indagine dell’Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’automedicazione (Anifa) la fioritura delle ...

Astronomia : dall’Equinozio di Primavera alle congiunzioni - ecco cosa ci riserva Marzo 2018 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2018. Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, quando entra nella costellazione ...

Benvenuto Marzo 2018 : inizia la Primavera meteorologica e l’equinozio si avvicina - ecco la DATA : Passano i giorni, cambiano le stagioni: oggi 1° Marzo 2018 inizia ufficialmente la primavera meteorologica e sta per arrivare l’equinozio di primavera, che segna l’inizio della primavera astronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 Marzo alle ore 16:15 UTC (le 17:29 ora italiana). Analogamente ai solstizi, gli equinozi sono considerati convenzionalmente il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Il ...

Benvenuto Marzo 2018 : oggi inizia la Primavera Meteorologica - ecco da cosa deriva il nome del terzo mese dell’anno : Anche Febbraio 2018 è terminato ed ora inizia il mese di Marzo 2018: ma perché il terzo mese dell’anno si chiama così? Il nome deriva dal latino Martius: il mese era dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra, attività alle quali era adibito il mese. Era il primo mese nell’antico anno romano, è il primo della Primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe. ...

Primavera Sound 2018 - ecco svelata la lineup : Sfoglia gallery3 immaginiLine up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Line up Primavera 2018 Probabilmente una fuga di notizie ha spinto ad anticipare l’annuncio della lineup del Primavera Sound 2018. Nel tardo pomeriggio del 28 gennaio su Reddit girava già una locandina pressoché definitiva e molto dettagliata che probabilmente è sfuggita al controllo di qualche artista. Nello specifico, visti i watermark apposti ...

