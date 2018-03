Primavera 2018 | perché inizia un giorno prima | il 20 marzo

20 Marzo - il giorno dell’Equinozio di Primavera è anche il “Tunisia National Day 2018” : Buon Compleanno al Paese della mezzaluna stellata : Oggi, Martedì 20 Marzo 2018, nel giorno dell’Equinozio di Primavera, si celebra anche il “Tunisia National Day 2018” per festeggiare l’Indipendenza della Tunisia, appunto, da 75 anni di occupazione francese. Proprio il 20 Marzo 1956, infatti, la Tunisia diventava una Repubblica indipendente. Nei mesi successivi venivano aboliti i privilegi nobiliari, veniva definito il regime giuridico di “nazionalità”, veniva ...

Le immagini del primo giorno di primavera 2018 sono servite oggi 20 marzo: benvenuta stagione del risveglio e del clima gradevole già in queste ore dopo l'inverno freddo che ci ha accompagnati negli ultimi 3 mesi. Il passaggio al nuovo periodo in effetti avverrà "astronomicamente" nell'immediato e non domani 21 marzo; più esattamente sarà oggi alle 17.15 che in Italia si potrà effettivamente affermare che proprio l'inverno sia finito.

Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna , Oscar Wilde, Sera primaverile.

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco i VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp : Inizia ufficialmente oggi la primavera astronomica che inizia con l’Equinozio: quest’anno cade appunto il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il ...

Tendenze Primavera Estate 2018 : Eleventy presenta la nuova campagna : ... perché continui ad essere meta turistica e, in questo modo, sostenere l'economia delle aree colpite dal sisma. Si tratta di un prezioso patrimonio naturale e culturale, remoto e vicino al tempo ...

Equinozio di Primavera 2018 - perché è il 20 e non il 21 marzo : Quest'anno l'inizio astrale della primavera arriva in anticipo di un giorno. Ecco la spiegazione, a metà tra scienza e cultura Meteo, neve di primavera. Sos gelo nelle campagne

Rose Brown - il nuovo castano per la Primavera-estate 2018 : Il rosa impazza questa stagione e non solo nel trucco e per gli abiti. Sarà la voglia di primavera o semplicemente perché avere i capelli rosa oggi è diventata l’ultima ossessione delle donne, star in primis, fatto sta che anche le castane adesso potranno esaudire il loro desiderio. Sotto i radar c’è un nuovo colore fatto di riflessi rosa, violacei o mauve che si intrecciano tra i capelli castani, è il Rose Brown. Una versione molto accessibile ...

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

Capelli : 70 tagli medi per la Primavera-estate 2018 : Margot Robbie ha rinnovato il suo bob in occasione della notte degli Oscar, così come l’altra attrice in nomination per la statuetta Saoirse Ronan, mentre la top Bella Hadid ha appena debuttato con il suo nuovo taglio medio accompagnato da frangia dentelé (Sarà fake per un nuovo shooting o vera?). Perché come ha detto a W Magazine il suo hair stylist Chad Wood: «La primavera è il momento più divertente per giocare. Prendetivi il rischio, è ...

Milano-Sanremo 2018 - la Classicissima di Primavera partita stamani sotto la pioggia : Tra queste, una delle più antiche della Liguria: la Festa di San Benedetto Revelli che, con cortei, spettacoli, giochi pirotecnici, falò e musica, ricorda il voto al Santo Patrono fatto nel 1625 ...

Milano. Università della terza età : programma Primavera 2018 : Il Municipio 6 di Milano organizza in collaborazione con l’Università della terza età, “programma sessione primaverile 2018”. L’iniziativa è curata da Auser

Tendenze Uomo Primavera 2018 : Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador mondiale : ... conosciuto anche come Tricky Triangle, , situato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, e verrà lanciata in tutto il mondo nel corso della Primavera 2018. Formata da esclusivi video teaser e contenuti ...