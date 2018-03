Prima uccide la moglie - poi si suicida : la storia dell'ennesimo femminicidio : È stato trovato a Terzigno il corpo di Pasquale Vitiello, il marito ricercato di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri dal marito davanti alla scuola elementare dove aveva appena accompagnato la figlia. Gli investigatori hanno trovato venti lettere che l'uomo aveva scritto Prima di togliersi la vita: 'Mi farò giustizia da solo' avrebbe scritto in una delle missive. Terzigno, ritrovato il corpo di Pasquale Vitiello: ieri aveva ...

“Mi dispiace ma devo farlo” : l’ultima lettera di Eric - transgender 17enne - Prima di uccidersi : Eric Peter Verbeeck, 17 anni di Tampa, in Florida, si è suicidato gettandosi dall'ultimo piano della sua casa. Ha lasciato una lettera ai suoi genitori in cui spiega i motivi del suo gesto: "Mi dispiace, ho perso fiducia nel mondo".Continua a leggere

“Vogliono farmi uccidere”. Paura per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inquietante. Sui social il grido disperato e la preoccupazione per la sua incolumità fisica : “Devo parlare Prima che mi sparino…” : Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le ...

“Sarò la sua Prima e ultima ragazza”. La uccide e nasconde il corpo in una valigia : Poon Hiu-wing, 20 anni, originaria di Hong Kong, è stata trovata morta pochi mesi dopo aver scritto un messaggio agghiacciante sui social network. Il fidanzato Chan Tung-kai,, 19enne, è stato arrestato per l'omicidio. Incastrato dai filmati di videosorveglianza di un hotel a Taipei, lo si vede mentre trascina una valigia: all'interno di sarebbe il corpo della giovane appena uccisa.Continua a leggere

Strage di Latina - uccide le figlie e sul letto lascia la busta con 5mila euro per l'amante L'antePrima sul Messaggero Digital? : Latina Sulla busta c?è nome e cognome. Dentro un assegno da cinquemila euro. Luigi Capasso, il carabiniere che mercoledì a Cisterna ha sparato alla moglie, ucciso le figlie e poi...

Livorno - uomo uccide l'ex moglie Prima di togliersi la vita : Uno stalker geloso si è reso responsabile di un'orribile vicenda di omicidio-suicidio nella mattina dello scorso 13 febbraio. L’episodio, scaturito a seguito di una lite, si è verificato a Livorno, in uno studio dentistico. Il colpevole Massimiliano Bagnoli di anni 45 non ne poteva più del fatto che la sua ex moglie Francesca Citi frequentasse un altro uomo. I due, quando erano sposati, hanno messo al mondo due bambine, che adesso sono ...

Caso Jessica Faoro - l’autopsia : “Cosa le ha fatto Prima di ucciderla”. Arrivano gli attesissimi esami sul corpo della ragazzina ammazzata a Milano. I dettagli : È di quegli omicidi (perché purtroppo in questi giorni in Italia se ne sono verificati diversi, tutti violentissimi) che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, e ogni aggiornamento è atteso e si spera porti sempre notizie, nelle drammaticità, almeno positive. Questa, ribadiamo, nel dramma, è una di quelle: non ci sarebbero tracce di violenza sessuale su Jessica Valentina Faoro, la diciannovenne uccisa con quaranta coltellate in via ...

Livorno - Prima uccide ex moglie e poi si toglie la vita : Ancora una donna uccisa. Francesca Citi aveva solo 45 anni ed è stata accoltellata a morte dal suo ex marito, Massimiliano Pagnoni. L'omicidio è avvenuto in uno studio dentistico in Piazza Attias a Livorno. La donna lavorava come assistente proprio nello studio dentistico dove è stato ritrovato il cadavere.L'ex marito a quanto pare non aveva accettato la separazione e così ha deciso di ucciderla. Pagnoni ha chiamato l'ex moglie ...

Caserta - uccide la moglie e spara sulla follaPrima si barrica in casa - poi si suicida : Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaPrima si barrica in casa, poi si suicida E’ ancora tutto da chiarire il movente dietro l’omicidio di Bellona dove Davide Mango, ex guardia giurata, ha ucciso la moglie in casa. La figlia è riuscita a fuggire. Quindi gli spari sulla folla e lunghe ore chiuso in casa, […] L'articolo Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaPrima si barrica in casa, poi si suicida sembra essere il ...

"Mio fratello Luca vuole uccidermi" : la frase shock di Vittorio Materazzo Prima di essere assassinato : "Temo per la mia vita, mio fratello Luca mi vuole uccidere", queste le parole che l'ingegnere Vittorio Materazzo, ucciso con quaranta coltellate il 29 novembre 2016, confidò all'amico Stefano Romano . ...

Scatta un selfie con l'amica Prima di ucciderla. Incastrata da un dettaglio nella foto : Ha Scattato un selfie con la migliore amica, poi poche ore più tardi, l'ha strangolata a morte. Il fatto è avvenuto in Canada nel 2015 e adesso Cheyenne Rose Antoine, 21 anni, è stata condannata a 7 anni per omicidio colposo grazie a un dettaglio presente nella foto postata sul social: aveva indosso la cintura con cui ha ucciso Brittney Gargol, 18 anni.Il corpo di Brittney era stato ritrovato abbandonato in strada e la ...

La mafia uccide solo d’estate : trama - cast e curiosità sull’opera Prima di Pif : Venerdì 19 gennaio, alle 21.15 su Rai3, va in onda La mafia uccide solo d’estate, l’esordio alla regia pluripremiato di Pif, autore del noto programma d’inchiesta Il testimone. Il film, uscito nei cinema nel 2013, ha successivamente ispirato la realizzazione di un’omonima serie TV, di cui si sta progettando una seconda stagione. La mafia uccide solo d’estate, il trailer La mafia uccide solo d’estate, la ...

Milano - il video dell’assassino di Villa Litta : Prima uccide poi continua ad allenarsi |Foto : Quella che sembrava solo un’ipotesi è ora confermata dalla decisione della Squadra mobile. Un tentativo degli investigatori e della procura per accelerare le indagini con la speranza che qualcuno lo riconosca.