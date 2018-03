Prima giornata alla Camera per i deputati della nuova legislatura

La Primavera inizia con la Giornata Internazionale della Felicità : 10 segreti per godersi la vita [INFOGRAFICA] : La primavera tanto attesa è ormai alle porte e porta con sé una ventata di temperature miti e buon umore. A ricordarci di stare su col morale, però, ci pensa anche l’International Day of Happiness, seconda ricorrenza datata 20 marzo che celebra la Felicità, l’importanza di sentirsi bene con sé stessi e di apprezzare le piccole cose della vita. Alcune attività e abitudini sembrerebbero favorire il buon umore tanto quanto l’arrivo della bella ...

Green Week Oggi - sabato 17 marzo - dalle ore 9 Prima giornata della sostenibilità ambientale in Ateneo : pubblicato da: Francesca Gregori in economia e società , evidenza , Università sabato 17 marzo, dalle ore 9 Prima giornata della sostenibilità ambientale in Ateneo L'Iniziativa è stata voluta dall'Università di Trento per condividere ...

Short Track - Mondiali 2018 : Martina Valcepina fa en plein nelle qualificazioni della Prima giornata. Due su tre per Confortola - avanti Mascitto e Dotti : prima giornata dei Mondiali di Short Track. A Montreal sono andate in scena le qualificazioni delle gare di 500, 1000 e 1500 metri, sia per uomini che per donne. La punta della squadra azzurra al femminile, vista la decisione di Arianna Fontana di partecipare solo alla staffetta, è diventata Martina Valcepina. La 25enne non ha deluso, superando il turno in tutte e tre le specialità. La sua giornata si è aperta con i 1500 metri, distanza meno ...

Milan - Prima giornata da rossonero per Reina. Il Psg in pressing su Donnarumma : Visite mediche in gran segreto con il Milan, poi, un giro in centro in compagnia della moglie per cercare casa. Pepe Reina, in scadenza 2018, ha approfittato della trasferta Milanese e del giorno ...

Vela - Europei Finn 2018 : nella Prima giornata una sola regata disputata per poco vento. Alessio Spadoni 36° : È stato il vento il protagonista della prima giornata degli Europei della classe Finn di Vela. A Cadiz, in Spagna, si è potuta svolgere una sola delle due prove in programma, con una brezza di circa 7-8 nodi, prima che questa diminuisse al punto da rendere impossibile disputare la seconda gara. A vincere è stato l’olandese Nicholas Heiner, bronzo agli ultimi Mondiali, che sul traguardo ha preceduto l’americano Caleb Paine e ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 22^ giornata - le migliori italiane : Egonu indemoniata - Bosetti top Prima dell’infortunio - Cambi perfetta : Nel weekend si è disputata la ventiduesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno. PAOLA Egonu. Il motore di Novara che conquista il primo posto: 24 punti con un esorbitante 61% in attacco per demolire Legnano, l’opposto è sempre più scatenata. LUCIA Bosetti. Haak fa una partita tutta sua ma la solidità della schiacciatrice italiana è ...

Giornata Mondiale del Sonno : 10 cose da fare Prima di dormire (bene) : Il 16 marzo si festeggia la Giornata Internazionale del Sonno. Perché gli si dà tanta importanza? Lo dice la scienza: dormire fa bene per molteplici ragioni: favorisce la rigenerazione della pelle contro l’invecchiamento cutaneo, aiuta a dimagrire, allontana lo stress, disintossica l’organismo. D’altro canto il Sonno perso peggiora l’umore, rallenta il pensiero, diminuisce la memoria, rende più ansiosi e la lista di conseguenze negative ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : lo sloveno Adrian Gomboc sorpresa della Prima giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di venerdì, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più leggere (48 kg, 52 kg, 57 kg per le donne; 60 kg, 66 kg per gli uomini). 48 KG DONNE Due volte vincitrice del Grand Slam di Abu ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando dopo la Prima giornata di gare : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 3 1 1 5 2 France 2 1 0 3 2 NPA 2 1 0 3 4 Ukraine 1 1 3 5 5 Canada 1 1 2 4 6 Germany 1 1 0 2 6 Slovakia 1 1 0 2 8 Switzerland 1 0 0 1 9 Belarus 0 2 2 4 10 Japan 0 2 0 2 11 Great Britain 0 1 0 1 12 Austria 0 0 1 1 12 Belgium 0 0 1 1 12 Italy 0 0 1 1 12 New Zealand 0 0 1 1 giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per ...

Speed skating - Mondiali Allround Amsterdam 2018 : Francesca Lollobrigida sesta dopo la Prima giornata. Guida la nipponica Miho Takagi : Si è appena conclusa la prima giornata dei Mondiali Allround di Speed skating, riservata totalmente alle donne, che hanno disputato 500 e 3000 metri, mentre domani si misureranno con 1500 e 5000. Buone notizie per l’Italia, con l’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che si attesta al sesto posto. In prima posizione la nipponica Miho Takagi. La giapponese ha totalizzato 82.306 punti ed è davanti alle olandesi Ireen Wust ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella Prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi, costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro, dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : la Came Dosson sfida il Latina per blindare il Primato - la Luparense rischia a Napoli : Vincere per blindare il primo posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. La Came Dosson sfiderà l’Axed Group Latina in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, un turno anomalo in quanto si disputerà in anticipo rispetto a quello che numeriCamente dovrebbe precederlo a causa dello slittamento della Coppa Italia al weekend tra il 22 e il 25 marzo. I veneti defono difendere 4 ...

