Prevenzione del colesterolo | al via LopiLIFE 2018

Tumori : Fedagri e Lilt insieme per insegnare ai ragazzi le regole della Prevenzione : L’importanza di corretti stili di vita e scelte alimentari nella prevenzione delle principali malattie tumorali. È stato questo il tema al centro di una iniziativa che ha visto protagonisti oggi a Roma la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e la Fedagri-Confcooperative, che hanno organizzato una giornata formativa rivolta agli studenti dell’Istituto Salesiano Pio XI. L’iniziativa, che si è svolta nell’ambito ...

PSYCHO CRIME - A Bari un grande evento sul tema della Criminologia - Prevenzione - Sex Crimes e Violenza : Durante il convegno verranno analizzati anche casi reali, di cronaca nera, direttamente seguiti dai professionisti protagonisti del convegno, con una particolare attenzione agli aspetti psicologici, ...

Infarto e ictus - il ruolo dell'aglio nella Prevenzione : si può mangiarne anche un estratto : L'aglio? Croce e delizia. La croce, ovviamente, è l'alito puzzolente di chi ne mangia in quantità. La delizia, al contrario, sono le proprietà benefiche per il cuore: è un vero toccasana per ripulire le pareti delle arterie dalle placche di grasso. L'alimento, insomma, riduce il rischio di Infarto e

Prevenzione glaucoma - Open Day della Fondazione Gemelli : Roma, 14 mar. , askanews, Prima causa mondiale di cecità irreversibile, il glaucoma non viene diagnosticato in un caso su due. La Fondazione Policlinico A. Gemelli scende in campo anche quest'anno per ...

Malattie urologiche. Ecco il decalogo della Prevenzione Siu : Roma, 13 mar. , askanews, In Italia sono dieci milioni i pazienti alle prese con Malattie urologiche. Eppure ancora oggi si fa poca prevenzione. Visite mediche e di controllo andrebbero fatte sin ...

Vaccini - ‘un check-up per l’Italia’ : forum per la promozione e la Prevenzione della salute : È scaduto sabato 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E domani 12 marzo le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico ”Un check-up per ...

Provincia - convegno su Prevenzione e salute psicologica della donna : Per Bartucci si tratta una grande risorsa in termini di ricerca e sviluppo, ragion per cui "questa nuove frontiere della scienza non possono lasciare indifferenti il mondo clinico e quindi ...

Polla : studenti a scuola di Prevenzione con il convegno "Educazione alla salute della donna' : 'Dobbiamo sfatare i luoghi comuni " ha dichiarato la medicina non è una scienza perfetta, ma la prevenzione è l'arma più potente che abbiamo per combattere le malattie'. Conclusione affidata alla ...

Gettavano lettere dell'Asp per controlli Prevenzione - denunciati tre postini privati nel vibonese : Joppolo , Vibo Valentia, - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli: in questo caso tre postini di una società privata non hanno ...

Fibroma : ecco come usufruire gratuitamente dei servizi per la Prevenzione dell’apparato genitale femminile : Il Fibroma uterino è una forma tumorale benigna tra i più diffusi, che colpisce l’apparato genitale della donna in particolare le cellule muscolari lisce dell’utero. La fascia d’età maggiormente a rischio è quella della premenopausa, ma il disturbo può insorgere anche in età fertile. Tante volte l’insorgenza del Fibroma è asintomatica, e di conseguenza la diagnosi viene ritardata; oppure i sintomi vengono sottovalutati perché la ...

Salute dei lavoratori - l'importanza della Prevenzione in un protocollo d'intesa Video : Nei giorni scorsi la ministra Beatrice Lorenzin ha firmato un protocollo d'intesa con la Società italiana di medicina del lavoro, rappresentata da Francesco Violante, per programmare il miglioramento ...

Una nuova Tac per il cuore. Una rivoluzione nella Prevenzione dell’infarto miocardico e del tumore polmonare : Questo post è a cura di Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi, Università La Sapienza di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'AifaINonostante i grandi progressi conseguiti dalla Medicina, le malattie cardiovascolari sono tuttora la prima causa di morte nel mondo occidentale. Inoltre esse rappresentano un alto costo per la collettività a causa dell'invalidità che spesso determinano. Il ...

Tumori del cavo orale in aumento : attenzione a igiene dentale e Prevenzione : ... in quanto chi soffre di queste patologie presenta un'incidenza di rischio superiore di andare incontro ad un altro problema: la patologia cardiovascolare, prima causa di morte al mondo. 'Si tratta ...

Tumore del cavo orale : sintomi - fattori di rischio - diagnosi - cura e Prevenzione : Il Tumore del cavo orale si sviluppa nella bocca o cavità orale. Insieme all’odontoiatra e all’igienista, è il soggetto stesso a svolgere un ruolo determinante per prevenirlo attraverso l’autoesame della bocca, assicurandosi che le mucose risultino rosee e morbide alla palpazione, senza mai sminuire la presenza di ferite, macchie, ulcere, placche bianche/rosse e rigonfiamenti nella bocca solo perché piccoli e indolori, oltre a segnalare ...