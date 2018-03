Presidenze Camere | Martina | Pd | | da M5s ancora nessun nome

G. Grillo : a lavoro per per trovare profili migliori per Presidenze Camere : Roma – G. Grillo: vogliamo che 5S sia perno di questa legislatura Roma – Di seguito le parole del capogruppo M5S alla Camera, Giulia Grillo,... L'articolo G. Grillo: a lavoro per per trovare profili migliori per presidenze Camere proviene da Roma Daily News.

Telefonata Berlusconi-Salvini su Presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...

Presidenze Camere - incontro capigruppo M5s-Forza Italia : Roma, 20 mar. , askanews, E' in corso, negli uffici del gruppo di Forza Italia, l'incontro tra Renato Brunetta e Paolo Romani e i capigruppo designati del M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

Le Presidenze delle Camere fanno gola perché sono un posto fisso : Eccoci infine ai nastri di partenza. Questa settimana s'insedia il Parlamento, dopo di che interverrà la scelta su cui si giocano le sorti della XVIII legislatura: l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Il passaggio cruciale, dal quale dipende tutto il resto. O no? No, la vera decisione cade adesso, con l'elezione dei presidenti delle Camere. O meglio, d'un presidente soprattutto: quello del Senato. Sarà lui (lei) a dominare la ...

Presidenze Camere - perché Giulia Bongiorno è una pillola amara per Berlusconi : E ha fatto assolvere Raffaele Sollecito, uno degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher , il caso di cronaca noto come 'delitto di Perugia', . Nel 2006 si avvicina alla politica e viene eletta ...

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le Presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle Presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Lega-M5s : dialogo per governo e Presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

Presidenze Camere - Salvini : 'Chiamata di Di Maio? Ho telefono acceso' - : Il leader della Lega ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha ricevuto la telefonata del capo del M5s per risolvere la partita sulle Presidenze delle Camere. Intanto su Twitter è ...

Presidenze Camere - Di Maio : 'Servono figure di garanzia' : Il leader Cinquestelle ritiene inaccettabili candidati condannati o sotto processo. Entro oggi ne parlerà con i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari. Nel Pd Calenda chiede ...

Camere - Di Maio : “Per le Presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Di Maio : 'Dialogo con tutti per Presidenze Camere - subito via i vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Trattativa avanti piano per i nomi delle Presidenze delle Camere : Salvini nega contrasti con FI, ma i forzisti sono irritati per un possibile patto Lega- Cinquestelle. 'Se Salvini farà il premier, dice Brunetta, una presidenza tocca a noi. Di Maio conferma che la ...