Presidenti Camere | Schifani | “Forza Italia non accetterà veti” Guerini | “Partiti più

Parlamento : Schifani - su Presidenti Camere non accettiamo veti : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – ‘Mi sembra difficile conciliare due programmi così differenti come M5S e Lega. Sono concezioni diametralmente opposte. E’ difficile che noi si possa stare con M5S perché è difficile comporre un programma. Noi partiamo dal nostro programma. Salvini sta lavorando su un programma di centrodestra e poi chi vuole condividerlo si aggreghi”. Così Renato Schifani, senatore di Forza Italia, ai ...

Elezioni Presidenti delle Camere. Settimana di consultazioni in vista : Nessun nome e ancora nessun accordo all'orizzonte. I leader dei partiti sono in fase di ascolto. I registi degli scenari principali sono Salvini e Di Maio, rispettivamente rappresentanti di coalizione ...

Di Maio : confronto sui Presidenti "entro domenica sentirò tutti i leader". Paletti sulle Camere : ... E ha proseguito: "Questo è un grande momento di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e ...

Di Maio : “Vogliamo figure di garanzia come Presidenti delle Camere per abolire i vitalizi” : L'obiettivo di Luigi Di Maio e del M5s è quello di eleggere figure di garanzia alle presidenze delle Camere soprattutto per raggiungere uno scopo: "abolire i vitalizi, un privilegio odioso".Continua a leggere

Trattative in salita su Presidenti delle Camere. Lega : 'Serve tempo' : 'Vogliamo intese più larghe senza escludere nessuno' dice il candidato del Carroccio Giorgetti. Ma Di Maio ribadisce: 'Non riguarda intese sul futuro governo' -

M5S. Di Maio : intese su Presidenti Camere non riguardano governo : Il candidato premier dei 5 Stelle spiega: "La mia presenza qui è prima di tutto per sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte"

Martina : su Presidenti Camere serve massima condivisione : Roma, 16 mar. , askanews, Il Pd è pronto a partecipare alla scelta dei presidenti delle Camere, che devono essere scelti con la 'massima condivisione' tra le forze parlamentari, ma a patto che vengano ...

Camere - Di Maio : 'Scelta Presidenti cruciale - sono arbitri' : "In questi giorni ci vedete impegnati in un dialogo non semplice per proporre i presidenti del Senato e della Camera . La scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale ", scrive ...

Presidenti delle Camere prime prove di dialogo : L'obiettivo è arrivare ad una convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto su economia e rilancio della crescita. Preoccupazioni di Fitch Ma i mercati non stanno a guardare. Il ...

Pd incontra M5s : dialogo su Presidenti Camere non su governo : Roma, 15 mar. , askanews, Il Pd incontra il M5s e mentre sulla presidenza delle Camere dà via libera a un accordo sul 'metodo' di elezione, sul governo resta la linea dell'opposizione. Questa mattina ...

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui Presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti per sciogliere il rebus sui Presidenti delle Camere : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I due esponenti 5 Stelle hanno incontrato Forza Italia, Pd e Leu. I capigruppo designati M5S alla Camera e al Senato hanno visto in mattinata il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ...