"I cittadini chiedono di non disperdere la fatica fatta in questi anni per tirarsi fuori dalla crisi, di curare le ferite sociali ancora aperte e di guardare non ai prossimi giorni ma ai prossimi anni",ha detto ilGentiloni alla presentazione del Rapporto Ambiente di Sistema. "E se si guarda al futuro la sfida ambientale è tra le cose più importanti da fare",ha aggiunto. Ha poi sottolineato come l'Italia sia avanti sull'uso delle rinnovabili e ha spiegato che "il nostro obiettivo è la totale uscita dal carbone entro 2025"(Di martedì 20 marzo 2018)