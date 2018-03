Prelievo ovocitario | recupero e trattamento per la FIVET e la ICSI

fondazioneserono

(Di martedì 20 marzo 2018) Il(PO) rappresenta una tappa fondamentale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di II-III livello. Il PO è l’aspirazione dei liquidi follicolari e degli ovociti in essi contenuti. Ildegli ovociti, comunemente definito pick-up, viene effettuato dopo circa 34-36 ore dalla somministrazione di gonadotropina corionica umana (hCG), che ha lo scopo di indurre la maturazione finale degli ovociti. Durante tale procedura, eseguita sotto controllo ecografico previa anestesia locale o sedazione profonda, un apposito ago montato su una sonda ecografica transvaginale viene utilizzato per aspirare il fluido follicolare con conseguente raccolta degli ovociti in esso contenuti. Il liquido follicolare viene recuperato in una provetta mantenuta a 37 °C, che viene in seguito consegnata all’embriologo per l’identificazione degli ovociti. Il contenuto ...