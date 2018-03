Plant | il rapper dato per disperso riappare e spiega tutto con un video

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018) Stava per diventare un caso alla 'Chi l'ha visto' quello di, giovanissimooriginario di Altamura (Bari), che negli ultimi anni è riuscito ritagliarsi uno spazio nella scena rap italiana. Il giovane, che era statopernella giornata di ieri, è tornato a farsi vivo oggi, tramite unnel quale hato l'accaduto. La scomparsa diLa notizia della scomparsa diera stata data ieri da Soyle e Sunken, i suoi produttori, tramite una breve clip (trovate ila fondo pagina) nella quale i due avevano chiesto pubblicamente aiuto per ritrovarlo. Successivamente, ad accrescere la credibilità della vicenda – che già da subito aveva destato qualche sospetto – era arrivata anche una comunicazione comparsa sulla pagina ufficiale di 'Sto Magazine', uno dei network più seguiti tra i tanti dedicati al mondo della musica urban. Tuttavia in molti, anche dopo ...