Più spazi e nuovi servizi | il Gradenigo cambia pelle

Contratti : Confindustria Padova - con riforma Più spazio a produttività e crescita salari : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti sociali su un tema strategico come il lavoro e le relazioni industriali, che sarà ora nostro compito insieme ai sindacati valorizzare ...

Spazio : gli anelli di Saturno Più giovani del Pianeta : I famosi anelli che circondano Saturno non sono stati sempre lì, intorno al sesto Pianeta del sistema solare, ma sono “abbastanza recenti e hanno meno di un miliardo di anni”. E’ una delle ultime scoperte che arrivano dai dati raccolti dalla sonda Cassini prima del tuffo finale di settembre scorso che ha chiuso una missione, promossa da Asi, Esa e Nasa, che è stata “un successo assoluto”. A scandirlo ...

Una delle Più celebri università d'arte di Londra apre il suo spazio espositivo : La sezione denominata Oak Foundation Project Space, situata al centro dell'edificio, ospiterà invece " un programma diversificato più agile" che incorpora mostre, spettacoli, progetti legati al ...

Volley - Più spazio per i giovani in Italia? I nuovi campionati e gli obblighi per SuperLega : le big rilanceranno i vivai? : Ieri sono stati rivoluzionati radicalmente i campionati italiani di Volley maschile. La Consulta di Lega ha reintrodotto le retrocessioni in SuperLega e ha aperto alla creazione di due campionati di Serie A al di sotto della massima categoria. Uno stravolgimento che dovrebbe alzare il livello medio del torneo e che porta con sé anche un’altra grossa novità. Le squadre iscritte alla SuperLega saranno infatti obbligate a partecipare alla ...

Fondazione Birra Moretti, piu' spazio a donne in alta cucina 4 marzo 2018

Nel cast di Stranger Things 3 una new entry e un ritorno : Più spazio alla sorellina di Lucas : Una conferma e una new entry nel cast di Stranger Things 3: nella serie TV originale Netflix creata dai Duffer Brothers, Priah Ferguson torna nel ruolo di Erica Sinclair e Maya Thurman-Hawke (figlia degli attori Uma Thurman ed Ethan Hawke) debutta nel ruolo di Robin. Secondo la descrizione fornita da Netflix, Erica parteciperà alla nuova battaglia insieme a nuovi amici: la sorellina ostinata di Lucas torna nella terza stagione, solo che ...

Contratti - Più spazio alle intese aziendali e stop agli accordi in dumping : Un'intesa che vuole rilanciare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, ammaccato negli ultimi anni, e in questa chiave gioca d'anticipo per mettere in fuorigioco l'ipotesi di un salario ...

Papa : Più spazio ai giovani nella Chiesa : 11.48 "Desidero che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti,che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio;e voi,preparatevi ad assumere queste responsabilità".Così il Papa ai giovani del mondo nel Messaggio per la 33/a Giornata Mondiale della Gioventù. "Alla giovane Maria fu affidato un compito importante proprio perché era giovane.Voi giovani attraversate una fase in cui certo non mancano le energie.Impiegatele per migliorare ...

Manuel Agnelli lascia X-Factor?/ “Ho fallito - non è certo che rimanga. Serve Più spazio per la musica” : Manuel Agnelli tornerà a partire dal prossimo 22 febbraio su Rai Tre con lo show musicale dal titolo Ossigeno. Il suo futuro a X Factor è ancora incerto, ma... (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Costacurta : 'Inter? Più spazio alle bandiere - come il Milan. Sul futuro ct dobbiamo fare presto' : "La nuova proprietà del Milan ha capito che bisogna inserire persone che conoscano l'importanza della maglia rossonera e che possano trasmettere i valori del club ai nuovi. Chi ha giocato in quel club ...

Una delle città pianificate Più antiche al mondo : ecco Pechino vista dallo spazio [FOTO] : Il 16 febbraio, più del 20% della popolazione mondiale ha celebrato il Nuovo Anno cinese, anche noto come Festa di Primavera. Secondo il tradizionale calendario cinese, che è basato sul ciclo lunare e sulla posizione del sole, il capodanno cinese cambia ogni anno, ma cade sempre tra il 21 gennaio ed il 20 febbraio. A rappresentare gli anni ci sono 12 animali dello zodiaco cinese, ed il 2018 è l’anno del cane. Per sottolineare questo ...

Spazio : cinquemila albe per Opportunity - il rover Più longevo di tutte le missioni su Marte : Oggi il Sole sorgerà per la 5millesima volta su Opportunity, il rover più longevo di tutte le missioni su Marte. Lo scorso 25 gennaio il veterano del pianeta rosso ha infatti festeggiato 14 anni di permanenza sul suolo marziano: un traguardo che domani mattina sarà onorato dal record assoluto del numero di giorni trascorsi su un pianeta del sistema solare. Cugino di Curiosity, Opportunity – per gli amici Oppy – è partito il 7 luglio 2003 ed è ...